Εσωτερικά μηνύματα και «καρφιά» στην αντιπολίτευση είχε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Ραχοκοκαλιά της ομιλίας του πρωθυπουργού ήταν η πρόταση του κόμματος του για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη να λαμβάνει τον λόγο αμέσως μετά τον πρωθυπουργό, για περαιτέρω εξήγηση, ενώ λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, οι βουλευτές έλαβαν κείμενο με όλα τα προτεινόμενα άρθρα.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα, τόσο στην έναρξη όσο και στο τέλος της ομιλίας επεφύλαξε ένα θερμό χειροκρότημα στον κ. Μητσοτάκη. Χωρίς περιστροφές από την αρχή κιόλας, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για αποφυγή «μίζερης εσωστρέφειας». «Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής», ενώ με αιχμή είπε ότι είμαστε επτά χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπέρδιπλα από το δεύτερο κόμμα, «η μόνη εθνική δύναμη ασφάλειας και προοπτικής».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στους βουλευτές που ελέγχονται από την ευρωπαία εισαγγελέα. «Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δε φοβάται αστραπές, άνοιξαν μόνοι τους τον δρόμο για δικαίωση, ο δρόμος αυτός πρέπει να είναι ταχύτατος», είπε με νόημα και υπογράμμισε ξανά πως «η ευρωπαϊκή εισαγγελία πρέπει να κινηθεί ταχύτατα, αποφεύγοντας αξιολογήσεις και διαρροές, διαψεύδοντας την εντύπωση ότι εμπλέκεται σε κομματική διαπάλη». Και υπογράμμισε πως πρέπει να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας και, όπως είπε, όλοι οι βουλευτές που το επιθυμούν, να βρίσκονται στα ψηφοδέλτια, εφόσον το επιθυμούν. «Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας».

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε προς την αντιπολίτευση χρησιμοποιώντας αιχμηρό λόγο. Καταλόγισε αμηχανία της αντιπολίτευσης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και πως αδιαφορεί για την επόμενη ημέρα της χώρας, αγωνιά πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης και το ήθος της ΝΔ. Κατηγόρησε τα κόμματα για έλλειψη σχεδίου και προτάσεων.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η νίκη των εκλογών ήρθε επειδή «μιλήσαμε στην κοινωνία, επειδή είχαμε σχέδιο και πείσαμε την κοινωνία ότι όσα είπαμε το ‘19 τα κάναμε και ό, τι είπαμε το ‘23 το κάναμε. Και όσα πούμε το ‘27, θα το κάνουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να εγκλωβιστούμε σε ένα σκληρό συγκρουσιακό ρόλο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η αντιπολίτευση το επιθυμεί αυτό «γιατί δεν έχει σχέδιο για την Ελλάδα του αύριο».

Τέλος, κάλεσε τους βουλευτές «να ιδρώσουν τη φανέλα», ενώ, όπως είπε προς τους βουλευτές, «είναι κορυφαία τιμή να είσαι βουλευτής αυτής της παράταξης» και συνέχισε τονίζοντας ότι η προσωπική επιτυχία του καθενός περνά μόνο από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ανέφερε πως «δεν έχετε δυσκολία να επικοινωνήσετε με το πρωθυπουργικό γραφείο. Είναι μια λεπτή, κόκκινη γραμμή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια», είπε ακόμη και κάλεσε τους βουλευτές που θα λάβουν τον λόγο, «να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και να μην κρύψουμε τυχόν λάθη, αλλά να τις συνοδεύσουμε και με εναλλακτικές προτάσεις».