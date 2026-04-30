Με δεύτερη σαφή και περίτεχνη αναφορά στην εσωκομματική αναταραχή απάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην σφοδρή κριτική που έκαναν οι βουλευτές τόσο στο επιτελικό κράτος όσο και προσωπικά στον υπουργό Επικρατείας και επικεφαλής του Συντονισμού του κυβερνητικού έργου Άκη Σκέρτσου.

Αποστάσεις για τον ρόλο βουλευτών και κυβέρνησης

Στην έναρξη της εισήγησης του στο υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συνέχεια στα όσα είχε πει από βήματος του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, λίγες μόλις ώρες μετά την επιστολή πέντε βουλευτών γιά το επιτελικό κράτος και τον ρόλο των βουλευτών.

Ο ίδιος συνέχισε στην λογική των ήπιων τόνων αλλά προχώρησε ένα βήμα πιό κάτω στέλνοντας αυτή την φορά και ένα μήνυμα προς τους διαμαρτυρόμενους βουλευτές ότι ο δικός τους ρόλος είναι Συνταγματικά διαφορετικός από την κυβέρνηση. Κάλεσε , δηλαδή, τους βουλευτές να μείνουν στον διακριτό ρόλο της νομοθετικής εξουσίας από την εκτελεστική που είναι η κυβέρνηση ζητώντας τους ουσιαστικά να συμβάλλουν περισσότερο εξ αυτού του ρόλου στην υποβοήθηση της άσκησης εξουσίας.

Οπως είπε χαρακτηριστικά “ έχουμε πια μία Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών, διότι οι ορεινοί Δήμοι το ζητούσαν αυτό και έχουν ειδικά θέματα. Έχουμε την Επιτροπή Νησιωτικότητας, και θέλω σε αυτό να τονίσω ότι σε αυτή τη διαβούλευση έχουν συμμετάσχει ενεργά και οι βουλευτές μας.

Νομίζω ότι και αυτό είναι μία απάντηση στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπροσώπου κάθε περιφέρειας. Είναι ακριβώς εκεί που θέλουμε συμμετοχή του βουλευτή: στο πώς μπορεί να αγωνιστεί για την ανάπτυξη και την προκοπή της περιοχής του”.

Συνεχίζοντας την αναφορά του για την αιτία της έντασης, το επιτελικό κράτος ο πρωθυπουργός εξήγησε οτι “ το επιτελικό κράτος αφορά εμάς, αφορά την εκτελεστική εξουσία, όχι την νομοθετική εξουσία. Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες οι υποχρεώσεις της Βουλής. Αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα.

Όμως, σε αυτή την περίπτωση, η στενή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών μας και της κεντρικής κυβέρνησης για την εκπόνηση αυτών των σχεδίων αποκτά μία ξεχωριστή σημασία”.

Θα συνεχιστεί η ένταση;

Από κυβερνητικές πηγές που αναφέρονταν στα όσα προέκυψαν τις τελευταίες μέρες σε σχέση με το ¨αντάρτικο” των βουλευτών αλλά και τις αναφορές του πρωθυπουργού, γίνεται μία προσπάθεια να μειωθεί ο αντίκτυπος των προστριβών. Κάποιοι βουλευτές είδαν σε αυτή την κίνηση μία προσπάθεια να υποτιμηθεί ο θόρυβος που έχει ξεσπάσει ενώ ισχυρίζονται ότι σε επικοινωνίες που εκπορεύονται από το Μαξίμου διατηρείται ο ισχυρισμός ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνέχεια και πως οι βουλευτές δεν θα συνεχίσουν με την ίδια ένταση την κριτική τους.

Αυτό μένει να αποδειχθεί και στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής ομάδας στις 7 Μαΐου αλλά και στο επικείμενο Συνέδριο δύο εβδομάδες αργότερα.