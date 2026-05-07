Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, ξεκινά η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με το κλίμα στο εσωτερικό της παράταξης να είναι ιδιαίτερα βαρύ.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται το «επιτελικό κράτος», μια στρατηγική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη που πλέον αμφισβητείται ανοιχτά.

Ο κατάλογος των ομιλητών, που ήδη ξεπερνά τα 40 άτομα, προμηνύει μια θυελλώδη διαδικασία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι «5» βουλευτές που με πρόσφατη παρέμβασή τους ζήτησαν δομικές αλλαγές στη διακυβέρνηση, αλλά και μέλη της ομάδας των «13», των οποίων η ασυλία ήρθη πρόσφατα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Από την ομιλία Μητσοτάκη θα εξαρτηθεί το μέγεθος της αντίδρασης που θα εκδηλωθεί στην συνεδρίαση της ΚΟ του κυβερνόντος κόμματος».

Με αυτά τα λόγια, έμπειρος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εξήγησε στο ΒΗΜΑ το κλίμα που είχε διαμορφωθεί έως χθες το βράδυ μεταξύ των εκλεγμένων του κυβερνώντος κόμματος. Το τελευταίο διάστημα έγινε πολλή δουλειά από το κυβερνητικό επιτελείο αλλά και τον γραμματέα της ΚΟ μαζί με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους για να πέσουν οι τόνοι.

Σε εκείνους που έχουν την ικανότητα να εισχωρούν πιο διεισδυτικά στα «σπλάχνα» της κυβερνώσας παράταξης, τα ρήγματα που έχουν δημιουργηθεί σε μία υπολογίσιμη ομάδα των βουλευτών δεν κλείνουν σε μία συνεδρίαση. Τα όπλα, υπό φυσιολογικές συνθήκες θα παραμείνουν «παρα πόδα» και μπόλικοι λογαριασμοί θα ξεκαθαρίσουν στην συνέχεια. (Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Γιάννη Χρηστάκου)