Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε πολύ καλά τους όρους άνοια και Alzheimer ως παθήσεις που βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η απώλεια μνήμης και η ραγδαία έκπτωση της αντίληψης της πραγματικότητας. Ο θάνατος του Ted Turner φέρνει ξανά στο προσκήνιο την άνοια με σωμάτια Lewy, μια από τις πιο δύσκολες στη διάγνωση μορφές άνοιας. Λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό, αλλά με σοβαρές επιπτώσεις, η νόσος αυτή έχει συνδεθεί και με την τραγική κατάληξη του Robin Williams, αναδεικνύοντας το βαρύ της αποτύπωμα όχι μόνο στη μνήμη, αλλά και στην ψυχική υγεία.

Η άνοια με σωμάτια Lewy αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή μορφή άνοιας μετά τη νόσο Alzheimer. Προκαλείται από τη συσσώρευση της πρωτεΐνης άλφα-συνουκλεΐνης στον εγκέφαλο, η οποία δημιουργεί τα λεγόμενα «σωμάτια Lewy» και επηρεάζει βασικές λειτουργίες όπως η σκέψη, η κρίση, η κίνηση και η συμπεριφορά.

Σε αντίθεση με άλλες μορφές άνοιας, η νόσος δεν ξεκινά απαραίτητα με απώλεια μνήμης. Αντίθετα, οι ασθενείς εμφανίζουν έντονες διακυμάνσεις στη νοητική κατάσταση – μπορεί να είναι απόλυτα διαυγείς τη μία στιγμή και συγχυτικοί την επόμενη. Παράλληλα, συχνές είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις, καθώς και διαταραχές ύπνου, που σε αρκετές περιπτώσεις προηγούνται των υπόλοιπων συμπτωμάτων για χρόνια.

Σύγχυση με Πάρκινσον

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι τα κινητικά προβλήματα που θυμίζουν τη Νόσος Πάρκινσον, όπως δυσκαμψία, αργές κινήσεις και αστάθεια. Αυτή η «επικάλυψη» συμπτωμάτων είναι ένας από τους λόγους που η διάγνωση συχνά καθυστερεί ή είναι λανθασμένη.

Σύμφωνα με σύγχρονες αναλύσεις, η άνοια με σωμάτια Lewy επηρεάζει συνολικά την αντίληψη της πραγματικότητας. Οι ασθενείς μπορεί να βλέπουν ανθρώπους ή ζώα που δεν υπάρχουν ή να βιώνουν έντονα και «ρεαλιστικά» όνειρα, τα οποία συχνά αναπαριστούν σωματικά κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Η περίπτωση του Ted Turner είναι ενδεικτική της πορείας της νόσου, η οποία εξελίσσεται σταδιακά και οδηγεί σε αυξανόμενη απώλεια αυτονομίας. Παρότι δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή φροντίδα μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ψυχιατρικές εκδηλώσεις της νόσου. Μετά τον θάνατο του Robin Williams το 2014, αποκαλύφθηκε ότι έπασχε από εκτεταμένη μορφή άνοιας με σωμάτια Lewy. Η νόσος συνδέεται με κατάθλιψη, άγχος, παράνοια και έντονη σύγχυση, παράγοντες που μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά την ψυχική κατάσταση των ασθενών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες νευροεκφυλιστικές παθήσεις δεν επηρεάζουν μόνο τη μνήμη, αλλά ολόκληρη την καθημερινότητα και την προσωπικότητα του ανθρώπου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιπτώσεις αυτές έχουν συνδεθεί με τραγικές εξελίξεις, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και της υποστήριξης.