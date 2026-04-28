Σε μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στον τομέα της ψυχικής υγείας, το Υπουργείο Υγείας προχωρά στην ανάπτυξη σαράντα (40) νέων Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια, με συνολικό προϋπολογισμό 56 εκατομμυρίων ευρώ. Η σχετική προκήρυξη υπογράφηκε από τον Υπουργό Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021–2027, αποτελώντας βασικό πυλώνα του εθνικού σχεδιασμού για την ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τη διασφάλιση της καθολικής και δωρεάν πρόσβασης των πολιτών.

Οι νέες δομές, που θα λειτουργούν ως Κέντρα Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας, εισάγουν ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο μοντέλο φροντίδας που φέρνει τις υπηρεσίες πιο κοντά στον πολίτη. Η λειτουργία τους θα είναι διευρυμένη, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της ημέρας, ενώ θα συνδυάζουν υπηρεσίες εντός των δομών με κατ’ οίκον φροντίδα μέσω κινητών κλιμακίων, καθώς και παρεμβάσεις στην κοινότητα. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η κάλυψη των σημαντικών κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στη φροντίδα ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα σε περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές.

Οι σαράντα νέες μονάδες κατανέμονται σε δύο βασικές κατηγορίες, καλύπτοντας ιδιαίτερα ευάλωτες και ταυτόχρονα αυξανόμενες πληθυσμιακές ομάδες. Οι 21 μονάδες που αφορούν άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές θα παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και συστηματική υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών. Παράλληλα, μέσω των κινητών κλιμακίων, θα δίνεται η δυνατότητα παρεμβάσεων στο σπίτι, ενισχύοντας τη συνέχεια της φροντίδας και τη λειτουργικότητα των ωφελούμενων στην καθημερινότητά τους.

Αντίστοιχα, οι 19 μονάδες που αφορούν άτομα με άνοια και Alzheimer και συναφείς διαταραχές εστιάζουν στην υποστήριξη ενηλίκων και ηλικιωμένων σε όλα τα στάδια της νόσου. Οι υπηρεσίες τους περιλαμβάνουν τόσο ημερήσια φροντίδα όσο και κατ’ οίκον υποστήριξη, με ιδιαίτερη έμφαση στις προχωρημένες φάσεις, όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες. Παράλληλα, σημαντικό μέρος της λειτουργίας τους αφορά τη συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη των φροντιστών, καθώς και τη διαχείριση του άγχους και των επιπτώσεων της νόσου στο οικογενειακό περιβάλλον.

Οι νέες μονάδες θα αναπτυχθούν σε ευρύ φάσμα Περιφερειακών Ενοτήτων, καλύπτοντας τόσο μεγάλα αστικά κέντρα όσο και περιοχές της περιφέρειας και των νησιών. Στο δίκτυο αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Θεσσαλονίκη, οι Σέρρες, η Ξάνθη, η Λάρισα, τα Τρίκαλα, η Αθήνα και οι επιμέρους τομείς της Αττικής, αλλά και νησιωτικές περιοχές όπως η Κέρκυρα, η Λέσβος, η Κως και το Ρέθυμνο. Η γεωγραφική αυτή διασπορά ενισχύει την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες και συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων.

Κάθε μονάδα θα στελεχώνεται από πολυκλαδική ομάδα περίπου 25 επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, όπως ψυχιάτρους, νευρολόγους, ψυχολόγους, νοσηλευτές, εργοθεραπευτές και κοινωνικούς λειτουργούς, διασφαλίζοντας την ολιστική προσέγγιση στις ανάγκες των ωφελούμενων. Η λειτουργία τους θα βασίζεται σε σύγχρονες επιστημονικές πρακτικές και θα αξιοποιεί καινοτόμες μεθόδους παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών εργαλείων.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, τονίζοντας ότι με την ανάπτυξη των νέων μονάδων υλοποιείται ένα σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό μοντέλο φροντίδας που διασφαλίζει ότι κανείς δεν μένει πίσω. Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά δημιουργείται ένα εκτεταμένο δίκτυο δομών που παρέχει ολοκληρωμένες και δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα με αυτισμό και άνοια, ενώ παράλληλα προσφέρει ουσιαστική στήριξη στις οικογένειές τους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και της μετάβασης σε ένα σύστημα φροντίδας βασισμένο στην κοινότητα. Με την ανάπτυξη των νέων μονάδων, η χώρα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η ψυχική υγεία αποτελεί θεμελιώδες δημόσιο αγαθό.