5 το πρωί: Φονικό στην Κρήτη – Υποκλοπές στο Στρασβούργο – Πατίνια στην απαγόρευση
Ακόμα ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Κρήτη, το οποίο εξετάζεται ως βεντέτα, αφού ένας πατέρας δολοφόνησε έναν νεαρό που θεωρούσε, ότι ήταν ο υπαίτιος για το θάνατο του γιου του. Για ακόμα μία φορά τίθενται επί τάπητος το ζήτημα της οπλοκατοχής και της αυτοδικίας.
Πατέρας σκότωσε αυτόν που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του
- Πώς έγινε το έγκλημα; Φονική ενέδρα σε 20χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιου του, έστησε πατέρας στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης έξω από μίνι μάρκετ. Ο νεαρός έπεσε νεκρός μετά τα πυρά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης του έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητο και τον πυροβόλησε πισώπλατα.
- Γιατί έγινε το φονικό; Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της βεντέτας, καθώς όπως αναφέρουν πηγές, υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με ένα τροχαίο δυστύχημα του παρελθόντος και συγκεκριμένα του 2023. Ο 20χρονος οδηγός βρισκόταν τότε σε αυτοκίνητο μαζί με τον γιο του 54χρονου δράστη, όταν ενεπλάκησαν σε τροχαίο με τον 17χρονο στη θέση του οδηγού και τον γιο του δράστη στη θέση του συνοδηγού. Το τροχαίο εξελίχθηκε σε τραγωδία, καθώς ο συνοδηγός έχασε τη ζωή του, με τον πατέρα του να θεωρεί υπεύθυνο τον νεαρό οδηγό για τον θάνατο του παιδιού του.
- Παραδόθηκε ο δράστης: Μετά το συμβάν, ο πατέρας φέρεται να διέφυγε με ένα μαύρο Ι.Χ. με κατεύθυνση το Ηράκλειο. Ο ίδιος, αφού έφτασε στο αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε, παρέδωσε στις Αρχές και το όπλο του εγκλήματος.
«Η πράξη Τζαβέλλα είναι ελεγκτέα με ευρωπαϊκά κριτήρια»
- Από την αρχειοθέτηση… στο Στρασβούργο: Η υπόθεση των υποκλοπών, παρότι έχει τεθεί στο αρχείο σε εθνικό επίπεδο, δεν θεωρείται λήξασα. Ειδικότερα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στρέφονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στο Στρασβούργο. Η κίνηση αυτή στοχεύει στον έλεγχο της ελληνικής δικονομικής στάσης, καταγγέλλοντας παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και αποτελεσματική έρευνα.
- Σφοδρή θεσμική αντιπαράθεση μετά τη συνέντευξη του ΔΣΑ: Η συνέντευξη Τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ανέδειξε το έντονα φορτισμένο κλίμα γύρω από την υπόθεση, με νομικούς και θεσμικούς παράγοντες να αμφισβητούν κρίσιμες αποφάσεις. Υπογραμμίστηκε δε, ότι η απόφαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να θέσει την υπόθεση στο αρχείο αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator σε συνδυασμό με τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ. Ο ΔΣΑ υποστηρίζει ότι η έρευνα δεν εξάντλησε όλα τα μέσα για τον εντοπισμό των φυσικών αυτουργών και των εντολέων των παρακολουθήσεων.
- Θεσμική πίεση για διαφάνεια και Κράτος Δικαίου: Η υπόθεση αποκτά πλέον χαρακτήρα διεθνούς ελέγχου για το ελληνικό κράτος δικαίου. Η πρωτοβουλία των δικηγόρων αναδεικνύει την ανάγκη για θεσμικά αντίβαρα, επισημαίνοντας ότι η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών δεν είναι μόνο νομική υποχρέωση αλλά θεμέλιο της δημοκρατίας, το οποίο πρέπει να διασφαλίζεται ακόμη και όταν εμπλέκονται κρατικές υπηρεσίες.
«Τα ηλεκτρικά πατίνια σκοτώνουν»
- Νέοι κανόνες για τα πατίνια: Σε τροχιά αυστηρότερων ρυθμίσεων εισέρχεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, με την κυβέρνηση να εξετάζει νέο θεσμικό πλαίσιο που θα περιορίζει δραστικά την κυκλοφορία τους. Ειδικότερα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε παρεμβάσεις που κινούνται από αυστηρούς περιορισμούς έως και ενδεχόμενες απαγορεύσεις, ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για το πώς και αν τα πατίνια μπορούν να συνυπάρξουν με την κυκλοφορία στους δρόμους. Όπως ανέφερε ο υπουργός, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες.
- SOS από τους παιδιάτρους: Οι γιατροί της χώρας, μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων (Π.ΟΜ.Ε.Π.), ξεκαθαρίζουν με μια δραματική επιστολή προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, πως τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτροκίνητα Οχήματα (ΕΠΗΟ) δεν είναι παιχνίδια, αλλά εν δυνάμει φονικά εργαλεία στα χέρια ανηλίκων που δε διαθέτουν την απαραίτητη κριτική ικανότητα. Τα νούμερα που παραθέτουν οι παιδίατροι στην επιστολή τους είναι αμείλικτα και αναδεικνύουν το μέγεθος της κρίσης, καθώς φαίνεται από τα στοιχεία γίνεται κατά μέσο όρο ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες.
- Θανατηφόρο δυστύχημα στην Ηλεία: Η τραγωδία στην Ηλεία, με θύμα έναν 13χρονο που έχασε τη ζωή του οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν το πατίνι που οδηγούσε ο 13χρονος συγκρούστηκε μετωπικά υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονος στην αντίθετη κατεύθυνση, με συνέπεια να υποστεί θανάσιμο τραυματισμό.
Ενα βήμα πριν την έκρηξη στα Στενά του Ορμούζ
- Ελεγχος στη ναυσιπλοΐα από το Ιράν: Η Τεχεράνη προχωρά στη σύσταση νέου φορέα για τη διαχείριση της διέλευσης πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, επιβάλλοντας συγκεκριμένους κανόνες και έναν «υποχρεωτικό διάδρομο». Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε απόκλιση θα αντιμετωπιστεί με «ισχυρή απάντηση», ανεβάζοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.
- Αντικρουόμενες καταγγελίες και κλιμάκωση στον Κόλπο: Ενώ το Ιράν αρνείται ότι έχει επιτεθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Άμπου Ντάμπι κάνει λόγο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων με πυραύλους και drones.
- Σκληρή ρητορική Τραμπ και «πλήρης έλεγχος»: Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα επιθετικός, κάνοντας λόγο για «μικρής κλίμακας σύγκρουση» και πλήρη αδυναμία του Ιράν, ενώ εκτιμά ότι η Τεχεράνη θα αναγκαστεί σε συμφωνία. Παράλληλα, το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι μέσω της «Επιχείρησης Ελευθερία» οι ΗΠΑ έχουν διασφαλίσει τον έλεγχο των Στενών, χαρακτηρίζοντας την αποστολή αμυντική και προσωρινή, αν και οι επιθέσεις συνεχίζονται.
Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague
- «Σκούπα»: Τη δεδομένη ανωτερότητά του επιβεβαίωσε ο Ολυμπιακός και στο Πριγκιπάτο. Οι ερυθρόλευκοι με ολοκληρωτικό μπάσκετ συνέτριψαν 105-82 τη Μονακό και προκρίθηκαν στο Final Four που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ (22-24/05). Στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις.
- Η ώρα του Παναθηναϊκού: Απόψε οι πράσινοι φιλοξενούν τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ και θέλουν να κάνουν το 3-0 στη σειρά των playoffs και να εξασφαλίσουν και εκείνοι με τη σειρά τους την παρουσία τους στο Final Four. Αν τα καταφέρουν θα περιμένουν για να μάθουν τον αντίπαλό τους αφού η Χάποελ μείωσε σε 2-1 τη σειρά με τη Ρεάλ.
- Στον τελικό η Άρσεναλ: Με ένα γκολ του Σάκα η Άρσεναλ «λύγισε» την Ατλέτικο (1-0) και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το βράδυ της Τετάρτης (22.00) η Μπάγερν φιλοξενεί την Παρί, σε ένα ματς το οποίο μπορείτε να απολαύσετε από το MEGA.
