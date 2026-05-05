Η τραγωδία στην Ηλεία, με θύμα έναν 13χρονο που έχασε τη ζωή του οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Οι γιατροί της χώρας, μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων (Π.ΟΜ.Ε.Π.), ξεκαθαρίζουν με μια δραματική επιστολή προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, πως τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτροκίνητα Οχήματα (ΕΠΗΟ) δεν είναι παιχνίδια, αλλά εν δυνάμει φονικά εργαλεία στα χέρια ανηλίκων που δε διαθέτουν την απαραίτητη κριτική ικανότητα.

Σοκαριστικά στοιχεία: Ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες

Τα νούμερα που παραθέτουν οι παιδίατροι στην επιστολή τους είναι αμείλικτα και αναδεικνύουν το μέγεθος της κρίσης:

2025: 109 τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα, με δύο νεκρούς.

Πρώτο δίμηνο 2026: 17 ατυχήματα (σχεδόν ένα ανά 72 ώρες).

Πάνω από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν νοσηλεία μέσα σε έναν χρόνο, ενώ εκτιμάται ότι δεκάδες άλλα περιστατικά δεν καταγράφονται ποτέ.

«Μαύρες τρύπες» στη νομοθεσία και μηδενικός έλεγχος

Παρά την ύπαρξη του Ν. 5209/2025, οι παιδίατροι διαπιστώνουν ότι ο νόμος μένει «στα χαρτιά». Καταγγέλλουν πλήρη απουσία ελέγχων στους δρόμους, όπου παιδιά κάτω του ορίου ηλικίας οδηγούν πατίνια χωρίς κράνος, συχνά μεταφέροντας και δεύτερο άτομο.

Το σημαντικότερο κενό, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, είναι η έλλειψη αστικής εκπαίδευσης και η απουσία ρητής ευθύνης των γονέων, οι οποίοι συχνά αγοράζουν αυτά τα οχήματα στα παιδιά τους χωρίς να γνωρίζουν τους κινδύνους.

Το πακέτο μέτρων που προτείνει η Π.ΟΜ.Ε.Π.

Η Ομοσπονδία ζητά από την κυβέρνηση άμεση παρέμβαση σε πέντε άξονες:

Αλλαγή ηλικιακών ορίων: Αύξηση του ορίου ηλικίας για τα γρήγορα πατίνια (έως 25 χλμ./ώρα) από τα 15 στα 16 έτη.

Ποινές στους γονείς: Θεσμοθέτηση διοικητικών κυρώσεων για τους κηδεμόνες, όταν ο ανήλικος παρανομεί.

Κόφτης ταχύτητας: Υποχρεωτικός τεχνικός περιορισμός στα 15 χλμ./ώρα για πατίνια που πωλούνται ως παιδικά/εφηβικά.

Υποχρεωτικό κράνος: Χρήση κράνους για όλους τους ανηλίκους κάτω των 18 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση.

Εκπαίδευση στα σχολεία: Εισαγωγή μαθήματος οδικής ασφάλειας ειδικά για τα ΕΠΗΟ σε Δημοτικά και Γυμνάσια.

«Η ελευθερία κάθε παιδιού τελειώνει εκεί που αρχίζει ο κίνδυνος για τη ζωή του. Τα παιδιά δεν έχουν την αναπτυξιακή ετοιμότητα να διαχειριστούν τέτοια οχήματα και η πολιτεία έχει χρέος να τα προστατεύσει», καταλήγει η επιστολή των παιδιάτρων, ζητώντας την άμεση έναρξη διαβούλευσης.