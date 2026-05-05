Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «μια περιορισμένη στρατιωτική σύγκρουση», την οποία χαρακτήρισε μικρής κλίμακας, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «δεν έχει καμία ελπίδα». Όπως είπε, «δεν είχε ποτέ», προσθέτοντας ότι αυτό -σύμφωνα με τον ίδιο- το γνωρίζουν και οι Ιρανοί και «θα έπρεπε να υψώσουν την λευκή σημαία και να παραδοθούν».

Εικόνα πλήρους διάλυσης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων μεταφέρει ο Τραμπ

Συνέχισε αναφέροντας ότι, στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες, Ιρανοί αξιωματούχοι παραδέχονται αυτή την εκτίμηση, ωστόσο δημόσια εμφανίζονται να υποστηρίζουν το αντίθετο. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν δεν διαθέτει ουσιαστικές στρατιωτικές δυνατότητες, κάνοντας λόγο για ανυπαρξία ναυτικού και αεροπορίας, καθώς και για σοβαρές ελλείψεις στην αντιαεροπορική άμυνα και στα ραντάρ, ενώ ανέφερε ότι «η ηγεσία τους έχει εξουδετερωθεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ιρανούς ηγέτες «επικίνδυνους ανθρώπους», τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν την απόκτηση πυρηνικών όπλων από «ακραία καθεστώτα» και από «τρελούς και άρρωστους ανθρώπους». Όπως σημείωσε, «η ισχύς ενός πυρηνικού όπλου είναι κάτι για το οποίο δεν θέλω καν να μιλήσω», ξεκαθαρίζοντας ότι «αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Επανέλαβε όσα είπε ο Χέγκσεθ για πλήρη έλεγχο της κατάστασης

Τέλος, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επιφέρει σοβαρά πλήγματα στο Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η ιρανική πλευρά έχει περιοριστεί πλέον σε μικρά σκάφη εξοπλισμένα με ελαφρύ οπλισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο οι ΗΠΑ έχουν πλέον τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης στα Στενά, αλλά και γενικότερα στην σύγκρουση με το Ιράν υποστήριξε στις δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι το Ιράν δεν είναι πλέον ισχυρό στρατιωτικά και ότι «ξέρουν τι δεν πρέπει να κάνουν» για να μην σπάσει.

«Το Ιράν πρέπει να κάνει το έξυπνο πράγμα. Το Ιράν, θέλει μια συμφωνία, αλλά παίζει παιχνίδια. Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων είναι μικρό τίμημα για να πληρωθεί», υποστήριξε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι: «Το Ιράν τώρα προσπαθεί να επιβιώσει».