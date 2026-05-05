Φονική ενέδρα στον 20χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιου του, έστησε πατέρας στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης έξω από μίνι μάρκετ. Ο νεαρός έπεσε νεκρός από τα πυρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης του έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητο και τον πυροβόλησε πισώπλατα.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της βεντέτας, καθώς όπως αναφέρουν πηγές, φαίνεται το περιστατικό να συνδέεται με τροχαίο δυστύχημα του παρελθόντος. Ειδικότερα, ο δράστης φαίνεται ότι σκότωσε αυτόν που ευθυνόταν για το θανατηφόρο τροχαίο του γιου του.

Μετά το συμβάν, ο δράστης φέρεται να διέφυγε με ένα μαύρο Ι.Χ. με κατεύθυνση το Ηράκλειο. Ο ίδιος, αφού έφτασε στο αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε, παρέδωσε στις Αρχές και το όπλο του εγκλήματος.