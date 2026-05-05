Νέα πλήγματα από το Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σημειώθηκαν προ ολίγου σύμφωνα με τις επισήμες ανακοινώσεις από τα ΗΑΕ. Όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας αντιμετωπίζουν επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων έπειτα από τέσσερις εβδομάδες σχετικής ηρεμίας, από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν εκεχειρία.

Το υπουργείο Εξωτερικών του κράτους του Κόλπου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι επιθέσεις συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση και αποτελούν άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, προσθέτοντας ότι τα ΗΑΕ διατηρούν το «πλήρες και νόμιμο δικαίωμα» να απαντήσουν.

Το βράδυ της Δευτέρας, τα ΗΑΕ είχαν δηλώσει ότι τα συστήματα αεράμυνας τους αντιμετώπιζαν απειλές από πυραύλους και drones, ενώ πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε μεγάλη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου, μετά από επίθεση με drone που, σύμφωνα με τις αρχές, προερχόταν από το Ιράν.