Με αγωνία περιέγραψαν τις πρώτες στιγμές οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο των πυροβολισμών στην περιοχή της Αμμουδάρας, στο Ηράκλειο Κρήτης, έξω από μίνι μάρκετ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί έφτασαν πριν ακόμη καταφθάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και βρήκαν τον νεαρό τραυματισμένο, αλλά με σφυγμό. Οι ίδιοι προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, το άτυχο θύμα υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Το τροχαίο που οδήγησε στο φονικό

Η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με ένα τροχαίο δυστύχημα του παρελθόντος και συγκεκριμένα του 2023. Ο 20χρονος οδηγός βρισκόταν τότε σε αυτοκίνητο μαζί με τον γιο του 54χρονου δράστη, όταν ενεπλάκησαν σε τροχαίο με τον 17χρονο στη θέση του οδηγού και τον γιο του δράστη στη θέση του συνοδηγού. Το τροχαίο εξελίχθηκε σε τραγωδία, καθώς ο συνοδηγός έχασε τη ζωή του, με τον πατέρα του να θεωρεί υπεύθυνο τον νεαρό οδηγό για τον θάνατο του παιδιού του.

Η ενέδρα στον 20χρονο

Έτσι, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 54χρονος φέρεται να έστησε φονική ενέδρα στον 20χρονο. Ο δράστης φέρεται να του έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητό του και να τον πυροβόλησε πισώπλατα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο της βεντέτας, καθώς όλα δείχνουν πως το περιστατικό αποτελεί συνέχεια της παλαιότερης τραγωδίας. Μετά την επίθεση, ο δράστης φέρεται να διέφυγε με μαύρο Ι.Χ. με κατεύθυνση το Ηράκλειο, ωστόσο στη συνέχεια παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου παραδόθηκε και παρέδωσε στις Αρχές το όπλο που χρησιμοποίησε στο έγκλημα.

