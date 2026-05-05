Η Χάποελ Τελ Αβίβ απέδειξε ότι έχει ακόμα «πνοή» και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτης στα play off της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε 76-69 στο Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας, όπου θα διεξαχθεί σε 48 ώρες (7/5, 21:00) το τέταρτο ματς της σειρά.

Από την πρώτη επίθεση του αγώνα και για όλο το πρώτο ημίχρονο η Ρεάλ κρατούσε το προβάδισμα που έφτασε μέχρι και τους 10 πόντους (23-33 στο 15΄). Όμως η Χάποελ αντεπιτέθηκε και πλησίασε σε απόσταση βολής πριν στην ανάπαυλα (34-36). Η Ρεάλ κατέρρευσε στην τρίτη περίοδο, με τους Ισραηλινούς να «τρέχουν» επί μέρους σκορ 18-4 στα πρώτα 7 λεπτά του β΄ ημιχρόνου και να προηγούνται 52-40 (27΄).

Η εξέλιξη αυτή έδωσε «φτερά» στους -τύποις- γηπεδούχους που ήταν αποφασισμένοι να μην αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Οι προσπάθειες της Ρεάλ να διεκδικήσει κάτι καλό (65-61 στο 38΄), δεν τελεσφόρησαν και η Χάποελ έφτασε στην τελική επικράτηση με 76-69.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 34-36, 53-46, 76-69