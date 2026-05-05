Ακόμα ένα αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με όλα όσα έχουν γίνει γνωστά οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή της Αμμουδάρας έξω από μίνι μάρκετ.

Απολογισμός των πυροβολισμών ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός νεαρού άνδρα. Όπως αναφέρει το patris.gr αμέσως μετά το συμβάν ο δράστης φέρεται να διέφυγε με ένα μαύρο Ι.Χ. με κατεύθυνση το Ηράκλειο.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ ερευνά και τα αίτια. Μάλιστα, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να σχετίζεται με τροχαίο δυστύχημα του παρελθόντος. To neakriti αναφέρει ότι ο δράστης φέρεται να είναι πατέρας ενός παιδιού που είχε χάσει την ζωή του.