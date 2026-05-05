Η φωτιά της έντασης στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να καίει, καθώς το Ιράν -απαντώντας στις δηλώσεις των Τραμπ και Χέγκσεθ περί απόλυτου ελέγχου της περιοχής από τις ΗΠΑ– επιχειρεί να επιβάλει αυστηρότερο έλεγχο στη ναυσιπλοΐα την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες υλοποιούν επιχείρηση για την ασφαλή διέλευση πλοίων το οποία έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή.

Νέα Αρχή ελέγχου των Στενών από το Ιράν και απειλές από τους Φρουρούς

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η Τεχεράνη έχει συστήσει νέο φορέα για τη διαχείριση της διέλευσης πλοίων από τα Στενά. Τα εμπορικά σκάφη καλούνται να συμμορφωθούν με συγκεκριμένους κανονισμούς που θα τους αποστέλλονται ηλεκτρονικά από την Αρχή Στενών του Περσικού Κόλπου, προκειμένου να λάβουν άδεια διέλευσης.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν σε αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ξεκαθαρίζοντας ότι η διέλευση θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της διαδρομής που έχει καθορίσει το Ιράν. «Το μόνο ασφαλές πέρασμα είναι ο διάδρομος που έχει ανακοινώσει η Ισλαμική Δημοκρατία», αναφέρεται στην ανακοίνωση, με την επισήμανση ότι οποιαδήποτε απόκλιση θα θεωρηθεί επικίνδυνη και θα προκαλέσει «ισχυρή απάντηση» από το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης.

Το Ιράν διαψεύδει ότι ευθύνεται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ

Παράλληλα, η κοινή στρατιωτική διοίκηση Khatam al-Anbiya υποστήριξε ότι το Ιράν δεν έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τις τελευταίες ημέρες, προειδοποιώντας ωστόσο ότι θα υπάρξει «συντριπτική απάντηση» σε περίπτωση που η χώρα του Κόλπου κινηθεί εναντίον του.

Από την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν ότι δέχθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, μετά από τέσσερις εβδομάδες σχετικής ηρεμίας που ακολούθησαν την ανακοίνωση εκεχειρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τι είπε ο Πεζεσκιάν για την στρατηγική των ΗΠΑ

Σε πολιτικό επίπεδο, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι εφαρμόζει πολιτική «μέγιστης πίεσης», επιδιώκοντας να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε διαπραγματεύσεις υπό μονομερείς όρους. «Αυτό είναι αδύνατο», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του εξακολουθεί να αντιμετωπίζει στρατιωτικές απειλές και ενίσχυση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, παρά τη συνεχιζόμενη διπλωματική διαδικασία.

Το σκηνικό που διαμορφώνεται αναδεικνύει την εύθραυστη ισορροπία στον Περσικό Κόλπο, όπου στρατιωτικές κινήσεις, προειδοποιήσεις και διπλωματικές επαφές συνυπάρχουν, χωρίς σαφή ένδειξη άμεσης αποκλιμάκωσης.