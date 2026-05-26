Η υιοθέτηση κοινοτικής οδηγίας με την οποία επιχειρείται η γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών κυριαρχεί στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11 το πρωί.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως θα εισηγηθεί νομοσχέδιο με το οποίο ενσωματώνεται με τριετή καθυστέρηση σχετική κοινοτική οδηγία (2023/970) για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, στη χώρα μας έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες γυναίκες αμείβονται κατά 12 με13% λιγότερο από άνδρες που κάνουν την ακριβώς ίδια δουλειά και διαθέτουν τα ίδια προσόντα.

Στο νομοσχέδιο που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τίθενται, κατά πληροφορίες, περαιτέρω υποχρεώσεις μισθολογικής διαφάνειας, πριν από την πρόσληψη αλλά και μετά.

Προβλέπεται, ειδικότερα, να εξετάζονται σχετικές καταγγελίες από τον Συνήγορο του Πολίτη και την Επιθεώρηση Εργασίας που θα κάνουν συστάσεις και θα επιβάλλουν κυρώσεις εφόσον η μισθολογική απόκλιση είναι πάνω από 5% και δεν υπάρχει σχετική αιτιολόγηση από την εργοδοτική πλευρά.

Παπαθανάσης για Ταμείο Ανάπτυξης

Εν συνεχεία, στην ίδια συνεδρίαση ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα ενημερώσει τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που βρίσκεται στην τελική ευθεία προς την ολοκλήρωσή του.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται από την κυβέρνηση, η Ελλάδα ολοκληρώνει το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης με 100% απορρόφηση, χωρίς να αλλάξει ο σχεδιασμός και σύμφωνα με τα όσα είχαν εγκριθεί από το ECOFIN του περασμένου Δεκεμβρίου.

Όπως θα υποστηρίξει ο κ. Παπαθανάσης «βρισκόμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος», αφού «η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με σταθερά θετική επίδοση στην Ευρώπη». Πιο συγκεκριμένα έχουν ήδη έλθει στη χώρα κονδύλια ύψους 24,6 δις ευρώ που αντιστοιχούν στο 68,5% του προϋπολογισμού μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια.

Έχουν ολοκληρωθεί 204 ορόσημα υλοποίησης. Ενώ ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συμβασιοποίηση του προγράμματος επιχειρηματικών δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης που έφθασε στα 27,5 δις ευρώ.

Νέα ΚΑΠ και επαναδιορισμός Στουρνάρα

Άλλα θέματα που ξεχωρίζουν από την ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου είναι και η εισήγηση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028 – 2034, καθώς και η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης, τη διαχείριση χρηματοπιστωτικών κινδύνων και την ενσωμάτωση κοινοτικών Οδηγιών (2024/1619, 2024/2994, 2024/927 και 2023/2864) και την εφαρμογή των Κανονισμών (2023/2859 και 2023/2869).

Επίσης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εισηγηθεί αφενός τη Σύμβαση Παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένος Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» και αφετέρου τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που χθες έλαβε «πράσινο φως» από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής με τις θετικές ψήφους μόνον των βουλευτών της ΝΔ.

Ακόμη ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης θα παρουσιάσει νομοθετική πρωτοβουλία για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.