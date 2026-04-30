Η τοπική κοινωνία της Ηλείας θρηνεί τον θάνατο του 13χρονου που σκοτώθηκε με πατίνι στα Μακρίσια του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19.30 σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν το πατίνι που οδηγούσε ο 13χρονος συγκρούστηκε μετωπικά υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονος στην αντίθετη κατεύθυνση, με συνέπεια να υποστεί θανάσιμο τραυματισμό.

Ακολούθησε η διακομιδή του στη Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, όμως το παιδί είχε υποκύψει στα σοβαρά του τραύματα.

Σε βάρος του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

«Δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι»

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο γιατρός και επιστημονικός διευθυντής της Νοσηλευτικής Μονάδας Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για να σωθεί το παιδί.

«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο, ουσιαστικά, κλινικά νεκρό» είπε.

«Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης, είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να φεύγουν έτσι και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο» δήλωσε.