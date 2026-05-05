Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Μονακό για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι και πέρασε στο Final Four με σκούπα! Οι ερυθρόλευκοι για πέμπτη διαδοχική χρονιά θα βρίσκονται ανάμεσα στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης και θα διεκδικήσει στο ΟΑΚΑ το τέταρτο τρόπαιό του.

Η ομάδα του κόουτς Μπαρτζώκα είχε κάποια διαστήματα απροσεξίας στο Game 3, αλλά τα καλά ήταν πολύ περισσότερα, το σουτ δεν απογοήτευσε και έτσι δεν αγχώθηκε ποτέ! Συνεχίζει να ξεχωρίζει ο Εβάν Φουρνιέ σε ατομικό επίπεδο, καθώς ήταν πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, σε μια βραδιά που Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ έμειναν χαμηλά.

Βρήκε ρυθμό και καθάρισε

Οι Μονεγάσκοι ξεκίνησαν πολύ καλά, με πρώτο τον Τζέιμς. Προηγήθηκαν 10-3 και ο Ολυμπιακός ανάσαινε μόνο με τρίποντα από τους Γουόκαπ και Παπανικολάου. Η Μονακό έδινε… αβέρτα τα τρίποντα στον Γουόκαπ, ο οποίος έβαλε τρία και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με 20-15.

Ευτυχώς το τρίποντο του Ολυμπιακού ήταν… φωτιά και η περίοδος έκλεισε στο 17-26. Τα πράγματα πήγαν ακόμα καλύτερα στο ξεκίνημα του β’ δεκαλέπτου, με τη διαφορά να πηγαίνει στους 18 με την είσοδο του Φουρνιέ. Ο Μαρκοϊσβίλι κάλεσε τάιμ άουτ στο -19, αλλά δε βοήθησε άμεσα, με τη διαφορά να πάει πάνω από τους 20. Ωστόσο, οι κακές επιθέσεις του Ολυμπιακού την έριξαν στους 14, με τον Μπαρτζώκα να καλεί με τη σειρά του τάιμ άουτ.

Τα επιθετικά όργια συνεχίστηκαν, οι Πειραιώτες ξεπέρασαν τους 60 και το ημίχρονο έκλεισε στο 40-61.

Σαρωτικός ως το τέλος

Για μεγάλο διάστημα του γ’ δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός έμενε μπροστά με διαφορές μεγαλύτερες των 20 πόντων. Στο τέλος της, ο Μπαρτζώκας βγήκε εκτός αυτού με την εικόνα της ομάδας του και πήγε σε τάιμ άουτ. Στο 64-82 ολοκληρώθηκε η περίοδος.

Η άμυνα είχε χαλάσει για τα καλά και η διαφορά έπεσε στους 12 στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Λίγα γκάζια έφεραν τη διαφορά ξανά στους 17, ενώ ένα αντιαθλητικό του Τζόσεφ πάνω σε τρίποντο άλλαξε ξανά τα δεδομένα και οι Μονεγάσκοι μείωσαν στους 12.

Ωστόσο, η μοίρα ήταν προδιαγεγραμμένη και ο Ολυμπιακός ξέφυγε ξανά. Πέρασε τους 100 με σούπερ ευστοχία και εντέλει νίκησε 105-82.

Μονακό – Ολυμπιακός 82-105

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 8 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 19 (5/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Χέιζ 11 (3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Τάρπι 2 (4 ριμπάουντ), Μπεγκαρίν 3 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Νέντοβιτς 2, Στράζελ 21 (4/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7/7 βολές, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Τζέιμς 16 (3/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 14 (4/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Μόρις, Βεζένκοβ 10 (4/8 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Παπανικολάου 6 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντόρσεϊ 7 (1), Πίτερς 18 (4/6 δίποντα, 2/2 τρίποτα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 6 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόσεφ 5 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χολ 4 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), ΜακΚίσικ 10 (2/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Τζόουνς 3 (3 ριμπάουντ), Φουρνιέ 22 (1/2 διποντα, 6/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη)