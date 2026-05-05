Ο Γιώργος Βλάχος ανήκει στην μερίδα των «γαλάζιων» βουλευτών που ασκούν σταθερά κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση και δεν διστάζει να ασκεί κριτική όταν βλέπει καθυστερήσεις και αβελτηρίες. Οι ερωτήσεις που έχει καταθέσει κατά καιρούς, είτε μαζί με άλλους «ανησυχούντες» είτε μόνος του, έχουν κοινωνική απεύθυνση.

Χθες, συζητήθηκαν δυο ερωτήσεις του «καραμανλικού» βουλευτή: H μια προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Φορολογική και οικονομική επιβάρυνση ακινήτων σε περιοχές προς ένταξη στο σχέδιο πόλης» και η άλλη προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ρευματοκλοπές και επιπτώσεις στους καταναλωτές». Αν τον ικανοποίησαν οι απαντήσεις που έλαβε; Μάλλον όχι, αφού το μόνο που του είπαν οι υπουργοί (Γιώργος Κώτσηρας και Νίκος Τσάφος αντιστοίχως) ήταν ότι λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις εκ μέρους τους.

Με άλλα λόγια …τσάι και συμπάθεια. Στην πρώτη περίπτωση ο κ. Βλάχος αυτό που ζήτησε είναι να μην επιβαρύνονται αδίκως πολίτες που καλούνται να πληρώσουν πλασματικό ΕΝΦΙΑ, ΤΑΠ, μεταβιβάσεις κλπ., εφιστώντας την προσοχή των αρμοδίων στο ότι σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές οι αγοραπωλησίες πάνε σύννεφο, ενώ στην δεύτερη περίπτωση τόνισε ότι γίνονται έλεγχοι του ΔΕΔΔΗΕ από ιδιώτες που δεν τηρούν το φυλλάδιο οδηγιών και αυθαιρετούν, αφού ακόμα και όταν δεν εντοπίζουν κρούσμα ρευματοκλοπής, είναι ενδεικτικό ότι αναφέρουν πως ουδέν εύρημα διαπιστώθηκε αλλά θα μπορούσαν να κλέβουν…

Ο ΔΣΑ ζητά παραίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κοινωνία των πολιτών να αντιδράσει στην απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία έστειλε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Μετά από λίγες ώρες ο Δ.Σ.Α. «ανταποκρίθηκε» στο κάλεσμα αυτό κι έβγαλε ανακοίνωση με την οποία ζήτησε την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Από χθες ωστόσο όπως μαθαίνω υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στους δικηγόρους, καθώς οι εκπρόσωποι του νομικού κόσμου ετοιμάζονται για τη σημερινή συνέντευξή Τύπου στην οποία θα εξηγήσουν γιατί ζήτησαν την παραίτηση του Κ. Τζαβέλλα. Θα κληθούν όμως να απαντήσουν και τι ακριβώς έγινε στη θυελλώδη συνεδρίαση που είχε προηγηθεί της ανακοίνωσης, ποιοι ήταν εκείνοι που μειοψήφησαν και γιατί διαφοροποιήθηκαν. Βλέπετε οι πληροφορίες αναφέρουν πως το ψήφισμα για την συγκεκριμένη απόφαση ήταν οριακό και υπήρξαν ενστάσεις και υψηλοί τόνοι.

Ο Καιρίδης βλέπει δύσκολη την απόρριψη της εξεταστικής

Δύο αποστροφές του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, σε χθεσινή του συνέντευξη είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τη μία εξ αυτών μάλιστα να επιβεβαιώνεται λίγο αργότερα. Αναφερόμενος στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών των Λιβανού – Αραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Δ. Καιρίδης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αν καθίσουμε να δούμε τα στοιχεία με προσοχή, θα πάμε μάλλον σε απορριπτική πρόταση».

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το μέτωπο των υποκλοπών. «Το πιο δύσκολο είναι η εξεταστική», αναγνώρισε, εξηγώντας πως «πράγματι, εμείς αλλάξαμε το Σύνταγμα και υπάρχει δυνατότητα στην αντιπολίτευση με 120 ψήφους να συσταθεί η εξεταστική». Μάλιστα, έσπευσε να υπογραμμίσει με νόημα: «δεν βλέπω εύκολα πολιτικά να μπορούμε να απορρίψουμε την πρόταση».

Δεν ξέρω αν ο Δ. Καιρίδης εκφράζει προσωπική θέση όπως έκανε πριν μικρό διάστημα όταν είπε ότι αν τον παρακολουθούσαν, θα ήθελε να ξέρει ποιος βρίσκεται πίσω από όλο αυτό, αλλά όπως και να έχει το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι ένα: αν η αντιπολίτευση βρει τους 120, πώς θα καταφέρει η κυβέρνηση να «ντριμπλάρει» μια διαδικασία που η ίδια κατέστησε συνταγματικά εφικτή, όπως παρατηρεί και ο γαλάζιος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος;

Οι περιοδείες του Μεϊμαράκη

Για τους παλιούς είναι ο Νέστωρ της παράταξης και πάντα πρόθυμος να μπει μπροστά κυρίως στις εκλογικές διαδικασίες που είναι και το φόρτε του. Γι’ αυτό και όσοι έμαθαν ό, τι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης περιοδεύει τις επόμενες μέρες από Βόλο μέχρι δυτική Μακεδονία σήμαναν συναγερμό. Πολλοί πίστεψαν ότι ο έμπειρος πολιτικός άρχισε τις βόλτες καθώς «μύρισαν» εκλογές αλλά μάλλον θα τους διαψεύσω.

O Bόλος έχει την συναισθηματική του αξία για τα παλιά στελέχη της ΟΝΝΕΔ που στην συνέχεια είχαν μεγάλη κομματική ανέλιξη στη Νέα Δημοκρατία. Ένας απ’ αυτούς , ο Δημήτρης Τσιγγούνης, επί σχεδόν 30 χρόνια δήμαρχος Λεωνιδίου, απεβίωσε στο νοσοκομείο του Βόλου μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη εκεί κατά την διάρκεια επίσκεψής του. Οι παλιοί ΟΝΝΕΔιτες λοιπόν έχουν προγραμματίσει μία εκδήλωση στην περιοχή για την μνήμη του φίλου τους και ο κ. Μεϊμαράκης θα δώσει το παρών.

Στην συνέχεια για λόγους υποχρεώσεων που συνδέονται με την ιδιότητά του ως ευρωβουλευτής θα επισκεφτεί την Φλώρινα, το Αμύνταιο και προβλέπεται να πεταχτεί μέχρι την Πτολεμαίδα και την Καστοριά. Αυτά για όσους αναρωτώνται γιατί περιοδεύει ο Μεϊμαράκης.

Η κινητικότητα των εν δυνάμει υποψηφίων Μπορεί ο Κ. Μητσοτάκης να διαμηνύει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως ο κομματικός μηχανισμός βρίσκεται ήδη στην διαδικασία σχηματισμού των ψηφοδελτίων στις περιφέρειες, ενώ οι δυνάμει υποψήφιοι, βουλευτές ή μη, έχουν ήδη αρχίσει τους προεκλογικούς καφέδες σε σπίτια ή καφετέριες. Ο μηχανισμός του κόμματος, ήδη ξεψαχνίζει τα social media των υποψηφίων, για να μην επαναληφθούν φαινόμενα αγροτών με Πόρσε. ***

Εγγλέζος ο Γερμανός ΥΠΕΞ στη συνάντηση με Γεραπετρίτη

Είπαμε είναι της ακρίβειας, αλλά όχι κι έτσι. Στις 12:10 έλεγε το πρόγραμμα του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ότι θα φτάσει στο νεοκλασικό της Βασιλίσσης Σοφίας, 12:10 έφτασε! Και μάλιστα απευθείας από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όχι από το γειτονικό κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Παρά τις διαφορές και τις εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις σε μια σειρά από ζητήματα, το κλίμα στην υποδοχή και το καναπεδάκι μεταξύ του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Γερμανού ομολόγου ήταν άριστο, με τους δύο υπουργούς να έχουν μπροστά στις κάμερες έναν σύντομο διάλογο για το πόσες φορές έχει επισκεφτεί ο Βάντεφουλ την Ελλάδα.

Αν ο συνεργάτης μου άκουγε καλά, αυτό ήταν το τρίτο ταξίδι του Γερμανού στη χώρα μας. Μαζί του πάντως ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας έφερε πολλούς δημοσιογράφους, ενώ καιρό είχαμε να δούμε στην αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου να στήνεται μπουφές με finger foods, κάτι βεβαίως που δεν συνηθίζουν να κάνουν οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Οι οποίοι, πάντως, δεν άντεξαν και το έκαναν το διπλωματικό φάουλ.

Στο πρόγραμμα του Βάντεφουλ είχε ανακοινωθεί μια επίσκεψη στο Χαϊδάρι γενικώς και όχι φυσικά στο μαρτυρικό κολαστήριο- στρατόπεδο των εκτελέσεων επί ναζιστικής κατοχής. «Ο σκοπός της επίσκεψης στην περιοχή είναι η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας», έλεγαν χθες συνεργάτες του Βάντεφουλ σε Έλληνες δημοσιογράφους, καθώς πράγματι ο υπουργός επισκέφθηκε εκεί μια επιχείρηση. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές το Βερολίνο δεν τα πάει καλά με τους συμβολισμούς.

Ο Βαρθολομαίος στην Αθήνα

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος της Βουλής και σήμερα στη 1 το μεσημέρι αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια. Πρόκειται για τη δεύτερη ομιλία του μετά από 27 χρόνια. Η ιστορικής σημασίας συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την προσφώνησή του, θα απονείμει στον προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο γεύμα.

Στην Αρμενία ο Κ. Τασούλας

⁠Το Ερεβάν έφερε κοντά ηγέτες κρατών της Ευρώπης κατά την 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, όπου συμμετείχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και μεταξύ άλλων παρόντες ήταν και οι Εμανουέλ Μακρόν, ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι, ο Αντόνιο Κόστα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, η Τζόρτζια Μελόνι, ο Σερ Κιρ Στάρμερ και ο Έντι Ράμα.

Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας τη Δευτέρα ο Κ. Τασούλας είχε ολιγόλεπτες συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό και τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ενώ σε διμερείς επαφές με τους Προέδρους της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, τον Νικουσορ Νταν και την Ιλιάνα Ιότοβα, αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Άλλωστε, ο Κάθετος Διάδρομος ήταν το κύριο θέμα συζήτησης και στη Σύνοδο των Τριών Θαλασσών προ ημερών στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας όπου ο κ. Τασούλας συνοδευόταν από τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη και τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν επέστρεψε μόνος του αφού κάλεσε μαζί του στο κυβερνητικό Εμπραέρ τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη και έτσι οι δύο τους έφτασαν μαζί στην Ελευσίνα και μετά ο δεύτερος αναχώρησε για τη Λευκωσία.

