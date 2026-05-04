«Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης», δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, «αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στα Στενά του Ορμούζ» στο πλαίσιο της επιχείρησης «Project Freedom».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι το Ιράν έχει γίνει «πολύ πιο ευέλικτο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, ο Τραμπ τόνισε ότι η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή συνεχίζεται. «Διαθέτουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά πολύ υψηλότερης ποιότητας από ό,τι στο παρελθόν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Διαθέτουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε υλικό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βάσεις σε όλο τον κόσμο. Όλες είναι εφοδιασμένες με εξοπλισμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το υλικό, και θα το κάνουμε, αν χρειαστεί».

Το «ανθρωπιστικό» κατά Τραμπ «Project Freedom»

«Το “Project Freedom”, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής», ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, για τα εγκλωβισμένα πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το σχέδιο αφορά πλοία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν και η πρωτοβουλία πάρθηκε μετά από τις εκκλήσεις τους.

«Πρόκειται για μια ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά, ειδικότερα, του Ιράν. Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν εξαντλήσει τα τρόφιμα και όλα τα άλλα απαραίτητα για να παραμείνουν τα πολυάριθμα πληρώματα επί του σκάφους υπό συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δοκιμάζεται, καθώς και οι δύο χώρες πραγματοποίησαν επιθέσεις τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ ο Αμερικανός διοικητής που είναι υπεύθυνος για τον πόλεμο αρνήθηκε να σχολιάσει αν η εκεχειρία, που διαρκεί σχεδόν ένα μήνα, θα συνεχιστεί.

«Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σχετικά με το αν η εκεχειρία έχει λήξει ή όχι», δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. «Νομίζω ότι το βασικό για εμάς είναι ότι βρισκόμαστε εκεί απλώς ως αμυντική δύναμη και για να παρέχουμε ένα πολύ ισχυρό αμυντικό πλέγμα στην εμπορική ναυτιλία, ώστε να της επιτρέψουμε να εξέλθει από τον (Περσικό Κόλπο)».

«Όσον αφορά την επιθετική συμπεριφορά που επέδειξε το Ιράν σήμερα το πρωί, απλώς επρόκειτο να ανταποκριθούμε σε αυτήν σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου», πρόσθεσε ο Κούπερ.

Πλήγμα εναντίον της πετρελαϊκής μονάδας της Φουτζάιρα

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από μια επίθεση που στοχοθέτησε σήμερα τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έγινε σήμερα γνωστό από το γραφείο ΜΜΕ της τοπικής κυβέρνησης.

«Τρεις Ινδοί υπήκοοι υπέστησαν μέτριας σοβαρότητας τραύματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες φροντίδες», διευκρίνισε αυτή η πηγή σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φωτιά ξέσπασε στην πετρελαϊκή αυτή ζώνη σήμερα, έπειτα από μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με προέλευση το Ιράν, είπαν οι αρχές, την ώρα που σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο ο στρατός των ΗΑΕ αναχαίτισε τρεις ιρανικούς πυραύλους πάνω από τα χωρικά ύδατα, ενώ ένας τέταρτος συνετρίβη στη θάλασσα.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εξέδωσε έναν χάρτη που, όπως λέει, δείχνει την επέκταση των περιοχών που τελούν υπό ιρανικό έλεγχο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, συμπεριλαμβάνοντας τα λιμάνια Φουτζάιρα και Χορφακάν όπως και τις ακτές του εμιράτου Ουμ αλ Κουάιν, μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι επιθέσεις με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έβαλαν τέλος σε μια περίοδο σχετικής ηρεμίας στα ΗΑΕ από τότε που εφαρμόστηκε η εκεχειρία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, την 8η Απριλίου.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει πως διατηρεί το «πλήρες και νόμιμο» δικαίωμά του να απαντήσει στις ιρανικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ιρανικές επιθέσεις σηματοδοτούν μια σοβαρή κλιμάκωση και συνιστούν άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας.

Λίγο νωρίτερα, ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματικό του στρατού, διαβεβαίωναν πως το Ιράν δεν έχει κανένα σχέδιο να στοχοθετήσει τα ΗΑΕ.