Ο Ντόναλντ Τραμπ τραβάει ακόμη περισσότερο το σχοινί με τη Γερμανία και την Ευρώπη, προφανώς έχοντας τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να σπάσει.

Με νέες του δηλώσεις, τα ξημερώματα της Κυριακής, υπερθεμάτισε τα όσα ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο – για μείωση 5.000 αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία – λέγοντας ότι δε θα αρκεστεί στο νούμερο των 5.000 στρατιωτών και ότι θα προχωρήσει σε πολύ μεγαλύτερη απόσυρση στρατευμάτων.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στη Νότια Φλόριντα πριν επιβιβαστεί στο Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Θα μειώσουμε πολύ τον αριθμό και θα προχωρήσουμε σε πολύ μεγαλύτερη μείωση από τους 5.000».

Η στάση του αυτή γεννά νέες ανησυχίες για το πού μπορεί να είναι το όριο του Αμερικανού Προέδρου αναφορικά με τις σχέσεις του με τη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ.

Reporter: Why is the U.S. removing troops from Germany? Trump: We’re going to cut way down, and we’re cutting a lot further than 5000.pic.twitter.com/t8qAZCcU0Y — Clash Report (@clashreport) May 2, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη και θεωρείται σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης και υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Όπως επισημαίνει σε δημοσίευμά της η Tagesspiegel «αυτό είναι επίσης κρίσιμο για τη Γερμανία, τόσο υπό το πρίσμα της εύθραυστης αρχιτεκτονικής ασφαλείας της όσο και ως οικονομικός παράγοντας.

«Η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των ΗΠΑ», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους το Σάββατο.

«Συμβολική παρά ουσιαστική η απόσυρση»

Από καθαρά στρατιωτική άποψη, οι ειδικοί ασφαλείας θεωρούν ανεκτή τη μείωση του μεγέθους των στρατευμάτων: «Η απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία είναι περισσότερο συμβολική παρά ουσιαστική», δήλωσε στην Tagesspiegel ο Κάρλο Μασάλα, ειδικός σε θέματα ασφάλειας και άμυνας στο Πανεπιστήμιο Bundeswehr στο Μόναχο.

Και ενώ η απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων δε φαίνεται να προκαλεί ιδιαίτερο πρόβλημα στο Βερολίνο, αντιθέτως δημιουργεί ένα πρόβλημα στους Αμερικανούς: «Πού θα μεταφερθούν αυτά τα στρατεύματα. Αυτό δεν είναι σαφές. Θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή θα μετακινηθούν στην Ανατολική Ευρώπη;» λέει ο Μασάλα.

«Στην τελευταία περίπτωση, θα προέκυπτε το παράδοξο αποτέλεσμα ότι ο Τραμπ, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν ήθελε να πλησιάσει τη Ρωσία, θα έκανε ακριβώς αυτό», εκτιμά.

Αποδυνάμωση ή και τέλος του ΝΑΤΟ;

Ο Τόμας Κλάινε-Μπρόκχοφ, Διευθυντής του Γερμανικού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (DGAP) και ειδικός στην διατλαντική πολιτική ασφάλειας, βλέπει «μία πορεία που περίμενε ότι θα χαραχτεί από τον Ντόναλντ Τραμπ. Εκτιμά ότι δεν πρόκειται μόνο για την απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία, αλλά για την αποδυνάμωση ή ακόμα και το τέλος του ΝΑΤΟ. «Ο Τραμπ σχεδόν – τουλάχιστον ρητορικά – αποσύρθηκε από το ΝΑΤΟ στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών το 2018», σημειώνει.

Περισσότερο χαμένες οι ΗΠΑ παρά η Γερμανία

Σύμφωνα με τη γερμανική ιστοσελίδα, ακόμη και μετά την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων, η Γερμανία θα φιλοξενούσε ακόμα τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό αμερικανικών στρατευμάτων παγκοσμίως μετά την Ιαπωνία. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ δύσκολα θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά μια μόνιμη και μεγάλης κλίμακας απόσυρση από τη Γερμανία. Η βάση είναι απλώς πολύ σημαντική για τους Αμερικανούς.

Ωστόσο, ακόμη και μια μικρή μείωση θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τις περιοχές όπου βρίσκονται οι αμερικανικές βάσεις. Άλλωστε, η παρουσία των ΗΠΑ στο έδαφος είναι μερικές φορές ένας σημαντικός οικονομικός παράγοντας.

Στο Ράμσταϊν, στη Ρηνανία-Παλατινάτο, τη μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ εκτός αμερικανικού εδάφους βρίσκονται περίπου 9.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού προσωπικού, των ντόπιων εργαζομένων και των οικογενειών τους, ο αριθμός των μελών της αμερικανικής κοινότητας εκεί ανέρχεται σε περίπου 50.000 έως 55.000.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Ραλφ Χέχλερ, η οικονομική δύναμη των Αμερικανών εκτιμάται σε περίπου δύο δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Ο στρατηγικός κίνδυνος

Ωστόσο, η ανακοίνωση του Τραμπ ενέχει επίσης έναν στρατηγικό κίνδυνο σύμφωνα με τον Μασάλα: «Πιο σημαντική είναι η ανακοίνωση ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο του 2024 μεταξύ του προκάτοχου του Μερτς, Όλαφ Σολτς, και του προκάτοχου του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, για την τοποθέτηση των Τομάχοκ και του Dark Eagle, μόλις τεθούν σε πλήρη λειτουργία, στο Μάιντς-Κάστελ, δεν ισχύει πλέον».

Το Dark Eagle είναι ένα υπερηχητικό πυραυλικό σύστημα του Αμερικανικού Στρατού, ενώ οι πύραυλοι Τόμαχοκ είναι ένα σημαντικό επιθετικό όπλο του αμερικανικού στρατού.

Αυτό το σχέδιο συμφωνήθηκε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον το 2024 – και είχε ως στόχο την ενίσχυση της συμβατικής αποτροπής στην Ευρώπη.

Τώρα, η ανάπτυξη ενός τάγματος εξοπλισμένου με συμβατικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το 2026, ακυρώθηκε ξαφνικά.

«Αυτό δημιουργεί ένα κενό συμβατικών δυνατοτήτων που αποδυναμώνει την αποτροπή κατά της Ρωσίας» λέει ο Γερμανός ειδικός ο οποίος δεν θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι ικανή να καλύψει το κενό.

«Εδώ βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα»

«Οι Ευρωπαίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους τον Ιούνιο του 2024 για να αναπτύξουν από κοινού πυραύλους κρουζ με βεληνεκές άνω των 2.000 χιλιομέτρων, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα τόσο μακριά. Η ανάπτυξη των αμερικανικών πυραύλων κρουζ προοριζόταν ως μια ενδιάμεση λύση, η οποία πλέον δεν είναι δυνατή. Κατά τη γνώμη μου, εδώ βρίσκεται το πραγματικά δύσκολο πρόβλημα όσον αφορά τα συμφέροντά μας ασφαλείας».