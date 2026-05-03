Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται από το πρωί της Κυριακής η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς προς την Αττική, με την κίνηση να είναι αυξημένη αλλά διαχειρίσιμη στα βασικά οδικά δίκτυα.

Στην εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου καταγράφεται σταθερή ροή οχημάτων, ωστόσο παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις στο τμήμα από την Κινέτα έως τη Νέα Πέραμο, καθώς και στην περιοχή των διοδίων Ελευσίνας, όπου η κίνηση είναι πυκνότερη λόγω του αυξημένου όγκου επιστροφών.

Αντίθετα, χωρίς ιδιαίτερες δυσχέρειες πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων μέσω της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά.

Η εικόνα στην Αττική και τα μέτρα της Τροχαίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα, συνολικά 61.041 οχήματα έχουν εισέλθει στην Αττική. Ειδικότερα, 36.200 οχήματα κινήθηκαν μέσω της Αθηνών–Κορίνθου και 24.841 μέσω της Αθηνών–Λαμίας, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη κινητικότητα που καταγράφεται στο οδικό δίκτυο.

Οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα, με ενισχυμένη παρουσία περιπολιών και ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, με στόχο την ασφαλή επιστροφή των πολιτών και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων.

Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται έως τις 23:00 το βράδυ η απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου προς τα αστικά κέντρα, μέτρο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, καθώς η έξοδος των εκδρομέων κορυφώνεται τις απογευματινές και βραδινές ώρες.