Η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιά προκάλεσε σήμερα έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στις Εθνικές Οδούς, με μεγάλες ουρές να σχηματίζονται στα διόδια, παρά το αυξημένο κόστος μετακίνησης.

Χιλιάδες πολίτες εγκατέλειψαν την Αθήνα αναζητώντας μια σύντομη απόδραση, ωστόσο η ακρίβεια σε καύσιμα και διόδια εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό «βαρίδι». Οι τιμές στη βενζίνη και το πετρέλαιο κινούνται σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να φτάνει τα 2,06 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,88 ευρώ.

Ενδεικτικό είναι ότι το ταξίδι από την Αθήνα προς την Καλαμάτα με επιστροφή κοστίζει πλέον πάνω από 100 ευρώ, ενώ παλαιότερα δεν ξεπερνούσε τα 90 ευρώ. Αντίστοιχα, η διαδρομή Αθήνα–Πάτρα–Αθήνα αγγίζει πλέον τα 89 ευρώ, παρουσιάζοντας αισθητή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αντίστοιχα, το ταξίδι Αθήνα – Θεσσαλονίκη με επιστροφή κόστιζε 194 ευρώ με την τιμή της βενζίνης στα 1,75 ενώ, πλέον, κοστίζει 217 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, για κάποιον που θέλει να ταξιδέψει από τον Αθήνα για Βόλο και επιστροφή το κόστος του ταξιδιού συνυπολογίζοντας καύσιμα και διόδια ανέρχεται στα 134 ευρώ, ενώ πριν τις αλλεπάλληλες αυξήσεις, το κόστος ήταν στα 119 ευρώ.

Παρά την πίεση στο πορτοφόλι, η ανάγκη για μια σύντομη ανάπαυλα φαίνεται να υπερισχύει, με την έξοδο να θυμίζει άλλες χρονιές υψηλής κινητικότητας.

Οι διαδρομές και τα κόστη

Διαδρομή: Αθήνα – Καλαμάτα – Αθήνα [Απόσταση: 480 χλμ]

Κόστος (βενζίνη & διόδια): από 90,38 € έως 101,44 € (με τιμή βενζίνης 2,058 €/λίτρο)

Διαδρομή: Αθήνα – Πάτρα – Αθήνα [Απόσταση: 424 χλμ]

Κόστος (βενζίνη & διόδια): από 79,22 € (με τιμή βενζίνης 1,75 €/λίτρο) έως 89,08 € (με τιμή βενζίνης 2,058 €/λίτρο)

Διαδρομή: Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα [Απόσταση: 998 χλμ]

Κόστος (βενζίνη & διόδια): από 194,00 € (με τιμή βενζίνης 1,75 €/λίτρο) έως 217,00 € (με τιμή βενζίνης 2,058 €/λίτρο)

Διαδρομή: Αθήνα – Βόλος – Αθήνα [Απόσταση: 652 χλμ]

Κόστος (βενζίνη & διόδια): από 119,00 € (με τιμή βενζίνης 1,75 €/λίτρο) έως 134,00 € (με τιμή βενζίνης 2,058 €/λίτρο)

Πολλοί εκδρομείς, πάρα το κόστος

Η απόδραση της τελευταίας στιγμής δημιούργησε τεράστια ταλαιπωρία σε όσους επιχείρησαν να εγκαταλείψουν την πόλη ανήμερα της Πρωτομαγιάς, με αποτέλεσμα στα διόδια της Ελευσίνας να έχουν δημιουργηθεί τεράστιες ουρές. Συνολικά από τα διόδια της Ελευσίνας σήμερα πέρασαν 36.876 αυτοκίνητα ενώ από των Αφιδνών 28.990 Αυτοκίνητα.