Συγκρατημένες και απολύτως στοχευμένες είναι πλέον οι αγορές που πραγματοποιούν πολλοί καταναλωτές, καθώς η ακρίβεια σε βασικά προϊόντα συνεχίζει να ασκεί έντονη πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η καθημερινότητα για χιλιάδες νοικοκυριά διαμορφώνεται γύρω από την ανάγκη περιορισμού των δαπανών, με βασικό «όπλο» τη λίστα αγορών και την αυστηρή ιεράρχηση των αναγκών.

«Έρχομαι με λίστα κάθε φορά. Υπάρχουν τιμές που είναι χαμηλές σε κάποια προϊόντα, στα άλλα είναι δύσκολα», σημειώνει καταναλωτής, περιγράφοντας τη νέα πραγματικότητα στα σούπερ μάρκετ. Το καλάθι της εβδομάδας κοστίζει πλέον αισθητά περισσότερο, οδηγώντας πολλούς στο να επιλέγουν αποκλειστικά τα απαραίτητα. «Λίγα πράγματα παίρνουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά άλλος πολίτης.

«Παλιά ερχόμουν με δύο καρότσια, τώρα έρχομαι με μισό»

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τη γενικευμένη αίσθηση πίεσης που προκαλεί η ακρίβεια, η οποία έχει εξελιχθεί σε «βραχνά» για τα νοικοκυριά. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν περιορίσει τις ποσότητες των προϊόντων που αγοράζουν ή έχουν αφαιρέσει εντελώς ορισμένα αγαθά από το καθημερινό τους καλάθι. «Παλιά ερχόμουν με δύο καρότσια, τώρα έρχομαι με μισό», λέει καταναλωτής, αποτυπώνοντας τη μεταβολή στη συμπεριφορά αγορών.

Παρά τη δύσκολη συγκυρία για μισθωτούς και συνταξιούχους, παράγοντες της αγοράς εκφράζουν ανησυχία ότι οι πιέσεις ενδέχεται να συνεχιστούν, με το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων να παραμένει ανοιχτό. Την ίδια στιγμή, πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν το μέγεθος της επιβάρυνσης, καθώς πάνω από το 25% του οικογενειακού προϋπολογισμού κατευθύνεται πλέον στα καθημερινά ψώνια.

Σε αυτό το περιβάλλον, η κατανάλωση γίνεται ολοένα και πιο «μετρημένη», αντανακλώντας την προσπάθεια των πολιτών να διατηρήσουν ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες και τις οικονομικές τους δυνατότητες.