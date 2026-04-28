Το αγαπημένο σουβλάκι των Ελλήνων μετατρέπεται πλέον σε είδος πολυτελείας, καθώς οι τιμές του αυξάνονται διαρκώς, πιέζοντας τα νοικοκυριά και αλλάζοντας τα δεδομένα στην καθημερινή διατροφή. Σε πολλές περιοχές της Αθήνας δε, το τυλιχτό έχει ήδη ξεπεράσει τα 5 ευρώ, ενώ σε τουριστικούς προορισμούς, όπως η Σαντορίνη, οι τιμές φτάνουν ακόμη και τα 7 ευρώ.

Οι εποχές που το σουβλάκι αποτελούσε μια οικονομική λύση με κόστος 2,50 ευρώ μοιάζουν πλέον μακρινές. Μάλιστα, η αύξηση αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στις οικογένειες. Ένα απλό γεύμα με σουβλάκια για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί πλέον να ξεπεράσει τα 40 ευρώ, μετατρέποντας το άλλοτε «φθηνό» γρήγορο φαγητό σε μια επιλογή που απαιτεί πλέον δεύτερη σκέψη.

Οι λόγοι πίσω από τις αυξήσεις

Οι επαγγελματίες του κλάδου αποδίδουν τις ανατιμήσεις στο αυξημένο κόστος των πρώτων υλών, όπως το κρέας, το λάδι και τα λαχανικά, αλλά και στα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων, που έχουν επίσης εκτοξευθεί.

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η κατάσταση δεν δείχνει να σταθεροποιείται άμεσα. Αντιθέτως, προμηθευτές και ιδιοκτήτες καταστημάτων εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα ενδέχεται να υπάρξουν νέες αυξήσεις, οι οποίες θα μετακυλιστούν αναπόφευκτα στον καταναλωτή.

Από «λαϊκό» σε απλησίαστο

Το σουβλάκι, που για δεκαετίες αποτελούσε σύμβολο της προσιτής ελληνικής γαστρονομίας και της γρήγορης, οικονομικής λύσης για κάθε ώρα της ημέρας, φαίνεται να αλλάζει κατηγορία.

Η συνεχής άνοδος των τιμών δημιουργεί προβληματισμό τόσο στους καταναλωτές όσο και στους επαγγελματίες, καθώς η μείωση της κατανάλωσης θεωρείται πλέον ορατό ενδεχόμενο.

Με τις τιμές να παίρνουν την ανιούσα και τις πιέσεις στο κόστος να παραμένουν, το ερώτημα που τίθεται είναι ένα: θα συνεχίσει το σουβλάκι να αποτελεί την «εύκολη λύση» ή θα εξελιχθεί σε μια περιστασιακή πολυτέλεια;