Βερολίνο

Ο επίσημος λόγος που δίνεται βέβαια διαχρονικά είναι – γιατί το θέμα δεν ανακύπτει για πρώτη φορά – η επανεξέταση της παρουσίας των στρατευμάτων των ΗΠΑ στην Ευρώπη, οι επί τόπου συνθήκες και οι συνολικές απαιτήσεις των περιοχών ανάπτυξης.

Συμπίπτει ωστόσο μετά από μια εβδομάδα κλιμακούμενων λεκτικών εντάσεων μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Γερμανού καγκελαρίου.

Η απόφαση, σε περίπτωση που τελικά υλοποιηθεί, σηματοδοτεί επιδείνωση των γερμανοαμερικανικών σχέσεων και θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις, αλλά και σε σχέση με το ΝΑΤΟ.

Βάσεις και αριθμός στρατιωτών

Από πλευράς αριθμού στρατιωτών από τα μέσα Απριλίου, περίπου 86.000 στρατιώτες βρίσκονται στην Ευρώπη – εξ αυτών οι περίπου 40.000 στη Γερμανία.

Αυτός ο αριθμός αλλάζει τακτικά, εν μέρει λόγω αναγκών για τις ασκήσεις κι άλλων παραγόντων. Αυτό καθιστά τη Γερμανία τη δεύτερη μετά την Ιαπωνία μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ εκτός ΗΠΑ.

Παρά το ότι οι απαρχές βρίσκονται στον Ψυχρό Πόλεμο, οι αμερικανικές βάσεις εξακολουθούν να προστατεύουν την Ευρώπη από πιθανή ρωσική επιθετικότητα. Επιπλέον, είναι στρατηγικά σημαντικές για μια χώρα, όπως οι ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται μακριά από πολλές από τις ζώνες συγκρούσεων του κόσμου. Στη Γερμανία τώρα οι ΗΠΑ διατηρούν αρκετές βάσεις. Μεταξύ των πιο σημαντικών από στρατιωτικής άποψης είναι η αεροπορική βάση Ramstein στη Ρηνανία-Παλατινάτο.

Για τις ΗΠΑ, χρησιμεύει ως ο κεντρικός αεροπορικός κόμβος για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Το μεγαλύτερο αμερικανικό στρατιωτικό νοσοκομείο στο εξωτερικό βρίσκεται στο Landstuhl, (Λάντσουλ) στη Ρηνανία-Παλατινάτο.

Οι Αμερικανοί στρατιώτες που τραυματίζονται σε αποστολές στο εξωτερικό δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν μέχρι τις ΗΠΑ για γρήγορη και υψηλής ποιότητας περίθαλψη.

Η μεγαλύτερη στρατιωτική περιοχή εκπαίδευσης των ΗΠΑ εκτός ΗΠΑ βρίσκεται κοντά στο Grafenwöhr (Γκράφενβερ) στη Βαυαρία.

Η Στουτγάρδη φιλοξενεί επίσης τα αρχηγεία της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ (EUCOM) και της Διοίκησης των ΗΠΑ για την Αφρική (Africom), ενώ το Wiesbaden (Βιζμπάντεν) στεγάζει τα αρχηγεία του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη.

Αντιδράσεις

Μια από τι πρώτες αντιδράσεις στην χθεσινοβραδινή ανακοίνωση από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου ήρθε από τον Χριστιανοδημοκράτη Γίργκεν Χαρντ, εκπρόσωπο εξωτερικής πολιτικής της ΚΟ των Χριστιανών Ομάδων.

Μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο Deutschlanddfunk είπε ότι η απόφαση υπονομεύει το κοινό αφήγημα που χρησιμοποιείται κυρίως προς τη Ρωσία ότι οι εταίροι του ΝΑΤΟ στέκονται μαζί στην Ευρώπη.

«Μακροπρόθεσμα, τα αμερικανικά στρατεύματα θα πρέπει να αντικατασταθούν από ευρωπαϊκά» είπε ο κ. Χαρντ. Ο Γερμανός πολιτικός πιστεύει ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου υποκινείται από την εσωτερική πολιτική. «Η αφήγηση που χρησιμοποιείται είναι ότι όλα τα κακά πράγματα που συμβαίνουν στην Αμερική προέρχονται από το εξωτερικό. Η χώρα βλάπτει έτσι τον εαυτό της. Πολλοί στις ΗΠΑ το γνωρίζουν αυτό – ακόμη και από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών. Η αεροπορική βάση Ράμσταϊν, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντική για τις αμερικανικές επιχειρήσεις» τόνισε ο Χαρντ.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους περιορίστηκε στους κοινούς στόχους των δύο χωρών ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφαση ήταν αναμενόμενη κι εστιάζοντας στους κοινού στόχους των δύο χωρών.

«Η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των ΗΠΑ» δήλωσε από το Βερολίνο.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τους Αμερικανούς, στο Ράμσταϊν, στο Γκράφενβερ, στη Φρανκφούρτη και αλλού, για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, για την Ουκρανία και για την κοινή αποτροπή. Είναι σαφές ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει πιο ευρωπαϊκό για να παραμείνει διατλαντικό», πρόσθεσε.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας. Η Γερμανία βρίσκεται στο σωστό δρόμο από αυτή την άποψη. Η Bundeswehr αναπτύσσεται. Ο εξοπλισμός προμηθεύεται ταχύτερα και δημιουργούνται υποδομές».

Οικονομικός παράγων

Εκτός από τα ζητήματα ασφάλειας και σημασίας για τις διατλαντικές και αμερικανογερμανικές σχέσεις, η παρουσία των Αμερικανών στρατιωτών αποτελούν επίσης σημαντικό οικονομικό παράγοντα για την εκάστοτε περιοχή, για παράδειγμα μέσω της απασχόλησης Γερμανών εκεί ή της κατανάλωσης από τους Αμερικανούς στρατιώτες και τις οικογένειά τους. Παράδειγμα το Ράμσταϊν στη Ρηνανία-Παλατινάτο: «Η οικονομική δύναμη της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας υπολογίζεται σε περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ανά οικονομικό έτος», λέει ο Ραλφ Χέχλερ δήμαρχος του δήμου Ράμσταϊν κοντά στην τεράστια αμερικανική βάση. «Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, μισθοί, ενοίκια και συμβάσεις για τοπικές εταιρείες».

Ο Χέχλερ είχε υποστηρίξει πριν από την ανακοίνωση για την αποχώρηση των στρατευμάτων ότι ο Τραμπ, ως ανώτατος διοικητής, θα μπορούσε να υλοποιήσει γρήγορα προσωρινές μετακινήσεις. «Αλλά αμφιβάλλω αν μπορεί να το κάνει αυτό μόνιμα χωρίς το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Αλλά οι επιπτώσεις θα ήταν άμεσα αισθητές για εμάς. Εκτός από την οικονομική πτυχή υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας δεδομένου ότι όλες αυτές τις δεκαετίες έχουν επίσης αναπτυχθεί σχέσεις φιλίας με τους Αμερικανούς ως γείτονες – και συχνά – φίλοι».

Πάντως ακόμα κι αν το Πεντάγωνο αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, η Γερμανία θα εξακολουθεί να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στρατευμάτων στον κόσμο με περισσότερους από 30.000 σταθμευμένους Αμερικανούς στρατιώτες.