Με τις πιθανότητες εναντίον του και τις αγορές προβλέψεων να τον θεωρούν το απόλυτο αουτσάιντερ, ο Έλον Μασκ περνά αυτή την εβδομάδα το κατώφλι του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Όουκλαντ.

Η πολυαναμενόμενη δικαστική μάχη εναντίον της OpenAI ξεκινά σε κλίμα σκεπτικισμού, με τους νομικούς αναλυτές να αμφισβητούν αν ο δισεκατομμυριούχος μπορεί να κερδίσει μια δίκη που μοιάζει με «στοίχημα υψηλού ρίσκου».

Από τον Μάρτιο, η πλατφόρμα Kalshi τοποθετεί τις πιθανότητες νίκης του στο 40% κατά μέσο όρο, σημειώνοντας σημαντική πτώση από το 57% που διαφήμιζε ο ίδιος ο Μασκ τον Ιανουάριο, όταν έγραφε στο X: «Ανυπομονώ να ξεκινήσει η δίκη».

«Μια νίκη είναι πιθανή, αλλά δεν είναι εκεί που ποντάρουν οι γνώστες», δήλωσε για τις πιθανότητες του Μασκ ο Τζεφ Γουόρντ, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Duke και διευθυντής του Κέντρου Δικαίου και Τεχνολογίας του ίδιου ιδρύματος.

Οι απαιτήσεις και το μέλλον της OpenAI

Οι αποζημιώσεις που ζητά ο Μασκ περιλαμβάνουν ποσά που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 180 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα έπρεπε να καταβληθούν από τον κερδοσκοπικό βραχίονα της OpenAI στη μη κερδοσκοπική μητρική της.

Επιπλέον, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, ζητά την απομάκρυνση του CEO Σαμ Άλτμαν και του Προέδρου Γκρεγκ Μπρόκμαν από τις ηγετικές τους θέσεις, καθώς και την ακύρωση της πρόσφατης μετατροπής της OpenAI σε μια πιο παραδοσιακή δομή διακυβέρνησης. Ακόμη και μία από αυτές τις προτεινόμενες αλλαγές θα περιέπλεκε σημαντικά την πορεία της OpenAI προς την είσοδο στο χρηματιστήριο, η οποία θα μπορούσε να συμβεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ο Μασκ ισχυρίζεται ότι ο Άλτμαν τον εξαπάτησε ώστε να χρηματοδοτήσει την OpenAI όταν εκείνη ήταν ένας ιδεαλιστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας, για να τη μετατρέψει στη συνέχεια σε μια de facto κερδοσκοπική εταιρεία που δέχθηκε επενδύσεις από τη Microsoft.

Από την πλευρά της, η OpenAI υποστηρίζει ότι ο Μασκ γνώριζε και στήριζε το σχέδιο δημιουργίας μιας κερδοσκοπικής δομής, αποχώρησε όταν δεν του δόθηκε ο έλεγχος και υποβάλλει μήνυση τώρα -έχοντας ιδρύσει τη δική του εταιρεία AI- μόνο και μόνο για να βάλει «εμπόδια στα γρανάζια» ενός ανταγωνιστή.

Η στρατηγική επιλογή του Μασκ

Τους μήνες που προηγήθηκαν της δίκης, οι αρχικές 26 αξιώσεις του Μασκ περιορίστηκαν σε τέσσερις: παραβίαση φιλανθρωπικού καταπιστεύματος, υποσχετική απάτη, τεκμαιρόμενη απάτη και αδικαιολόγητος πλουτισμός. Πρόσφατα, ο Μασκ δήλωσε στο δικαστήριο ότι είναι πρόθυμος να αποσύρει τις δύο κατηγορίες περί απάτης για να απλοποιηθεί η διαδικασία, αρκεί αυτό να μην υπονομεύσει τις υπόλοιπες αξιώσεις, και ο δικαστής συμφώνησε.

Αυτό αφήνει την υπόθεση να περιστρέφεται γύρω από το βασικό ζήτημα της παραβίασης φιλανθρωπικού καταπιστεύματος: το επιχείρημα δηλαδή ότι δώρισε περιουσιακά στοιχεία που προορίζονταν για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό ανοικτού κώδικα, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για μια κερδοσκοπική εταιρεία κλειστού κώδικα. (Η τρέχουσα κερδοσκοπική εταιρεία της OpenAI ελέγχεται από τη μη κερδοσκοπική μητρική της).

Ο Jeff Ward, καθηγητής στο Duke University και διευθυντής του Duke Center on Law and Technology, θεωρεί ότι η αξίωση για παραβίαση καταπιστεύματος είναι «νομικά και ρητορικά πειστική». Ωστόσο, πιστεύει επίσης ότι «η θεωρία αυτή τεντώνεται οριακά εδώ», δεδομένου ότι ο Μασκ δώρισε τα κεφάλαια έμμεσα και οι γενικοί εισαγγελείς δύο πολιτειών έχουν εγκρίνει την αναδιάρθρωση που ο ίδιος αμφισβητεί.

Το ζήτημα της νομιμοποίησης

Εμπειρογνώμονες στο δίκαιο των μη κερδοσκοπικών οργανισμών αμφισβητούν την απόφαση της δικαστού να επιτρέψει στον Μασκ να εγείρει την αξίωση περί παραβίασης καταπιστεύματος, δεδομένου ότι δεν είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Παρότι ήταν πρώιμο μέλος του Δ.Σ., ο Μασκ κάνει την αγωγή υπό την ιδιότητα του δωρητή.

«Εκπλήσσομαι που του δόθηκε το δικαίωμα παράστασης (standing)», δήλωσε η Έλεν Άπριλ, ανώτερη ερευνήτρια στη νομική σχολή του UCLA. «Είναι αρκετά ασύνηθες στην Καλιφόρνια να έχουν οι δωρητές οποιοδήποτε δικαίωμα παρέμβασης». Γενικά, μόνο ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια έχει την εξουσία να ελέγχει αν οι δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς χρησιμοποιήθηκαν σωστά.

Ωστόσο, η δικαστής Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς επέτρεψε στην υπόθεση να προχωρήσει, βασιζόμενη εν μέρει σε ένα αξιοσημείωτο δεδικασμένο του 1964 («Holt v. College of Osteopathic Physicians and Surgeons»), το οποίο όριζε ότι εάν ο Γενικός Εισαγγελέας ήταν πολύ απασχολημένος για να παρέμβει σε περιπτώσεις κακής χρήσης δωρεών, άτομα με «ειδικό έννομο συμφέρον» θα μπορούσαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Το ρίσκο του «όλα ή τίποτα»

Η καθηγήτρια νομικής του UCLA, Ρόουζ Τσαν Λούι, εκτιμά ότι η απόρριψη των κατηγοριών περί απάτης από τον Μασκ αποτελεί μια προσέγγιση «όλα ή τίποτα». Κατανοεί ότι οι κατηγορίες για άμεση ζημία πιθανότατα δεν θα του απέφεραν τη δικαστική ικανοποίηση που επιθυμεί: την ακύρωση όλων των συναλλαγών της OpenAI που δεν συνάδουν με τον φιλανθρωπικό της σκοπό.

Ακόμη και αν ο Μασκ κερδίσει την υπόθεση της ενοχής, η δικαστής έχει αποφασίσει ότι οι ένορκοι δεν θα έχουν τον τελευταίο λόγο για τις κυρώσεις. Η δίκη θα χωριστεί σε δύο φάσεις: η πρώτη θα εξετάσει την υπαιτιότητα και η δεύτερη τις αποζημιώσεις, όπου η απόφαση των ενόρκων για το ύψος του ποσού που πρέπει να επιστραφεί θα έχει μόνο «συμβουλευτικό» χαρακτήρα.

Η δικαστής είχε εκφράσει νωρίτερα σκεπτικισμό για την εκτίμηση των εμπειρογνωμόνων του Μασκ ότι η OpenAI πρέπει να επιστρέψει έως και 134 δισεκατομμύρια δολάρια, λέγοντας ότι «βγάζουν αυτούς τους αριθμούς από το πουθενά». Ο Ward καταλήγει ότι το πιο πιθανό αποτέλεσμα, ακόμη και σε περίπτωση νίκης του Μασκ, θα ήταν μια χρηματική αποζημίωση πολύ χαμηλότερη από τα δισεκατομμύρια που ακούγονται, σε συνδυασμό με «στοχευμένες διορθώσεις στη διακυβέρνηση» και δικλείδες ασφαλείας για την προστασία της αποστολής της εταιρείας.