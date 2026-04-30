Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε στην Πάρνηθα, σε σημείο κάτω από το καζίνο.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση και μάλιστα σε χαράδρα. Επί τόπου σπεύδουν 95 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα, 22 οχήματα και 4 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση.

Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ.

