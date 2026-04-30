Την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε στην Πάρνηθα, σε σημείο κάτω από το καζίνο.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση και μάλιστα σε χαράδρα. Επί τόπου σπεύδουν 95 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα, 22 οχήματα και 4 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην θέση Μαυροβούνι, του δήμου Αχαρνών #Αττική. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» #ΣμηΕΑ ΠΣ Αττικής, 22 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2026

Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ.

Βίντεο από τη φωτιά