Επικριτικός απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και επιφυλακτικός σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ενεργειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, εμφανίστηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εκτιμώντας ότι η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση δεν θα οδηγήσει σε αλλαγή καθεστώτος.

«Αυτό που κάνει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν είναι αποκλιμάκωση και μια προσπάθεια επίτευξης ειρηνικής λύσης, αλλά μάλλον μια μαζική κλιμάκωση με αβέβαιο αποτέλεσμα, η οποία απειλεί τους πάντες», δήλωσε χθες το βράδυ ο κ. Μερτς, σε συνέδριο που διοργάνωσε η Frankfurter Allgemeine Zeitung και αμφισβήτησε ευθέως τους πολεμικούς στόχους των ΗΠΑ: «Είναι πράγματι η αλλαγή καθεστώτος ο στόχος; Αν αυτός είναι ο στόχος, δεν πιστεύω ότι θα τον πετύχουν. Αυτό συνήθως δεν πηγαίνει καλά», είπε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος, ενώ αναφερόμενος στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ανεπαρκούς υποστήριξης της Γερμανίας στην ασφάλεια των Στενών του Χορμούζ, τόνισε: «Φυσικά, οι συνέπειες αυτού του πολέμου είναι συνέπειες που πρέπει να υποστούμε, πολύ άμεσα και οι απειλές της ιρανικής ηγεσίας είναι σοβαρές απειλές, από τις οποίες πρέπει να προστατευτούμε».

Ο Φρίντριχ Μερτς ανέφερε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ απάντησε ευθέως στην κριτική του: «Του είπα, αν θέλετε να βοηθήσουμε, τότε παρακαλώ ρωτήστε μας εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων μέσω των εφημερίδων. Μια τέτοια συμπεριφορά είναι μια συμπεριφορά που απλά δεν μπορούμε να δεχτούμε. Δεν θα την επιτρέψουμε».

Σύμφωνα πάντως με τον καγκελάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδεχτεί ότι το ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει στις μάχες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πει αρκετές φορές ότι δεν χρειάζεται το ΝΑΤΟ, σημείωσε ο κ. Μερτς, ο οποίος ωστόσο προσέφερε υποστήριξη για την περίοδο μετά τον πόλεμο του Ιράν. «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό», είπε σχετικά με μια πιθανή ανάπτυξη της Bundeswehr π.χ. για την απομάκρυνση ναρκών από τα Στενά του Χορμούζ – υπό την προϋπόθεση σχετικής εντολής από τον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ ή την ΕΕ, καθώς και από την Bundestag.

Προς το παρόν, η συζήτηση για αυτό το θέμα είναι «μάλλον θεωρητική», επισήμανε ο καγκελάριος και αρνήθηκε να επιχειρήσει μια πρόβλεψη σχετικά με το τέλος του πολέμου, προειδοποιώντας ταυτόχρονα: «Το κακό είναι ότι σε συγκρούσεις που αναμένεται να διαρκέσουν μερικές ημέρες, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι συχνά τα τελευταία δύο χρόνια».