Με μια κίνηση που δίνει προσωρινή «ανάσα» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την Πέμπτη υπέρ της χρηματοδότησης του μεγαλύτερου μέρους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS). Η απόφαση αυτή θέτει τέρμα στο μακρύτερο shutdown υπηρεσίας στην ιστορία των ΗΠΑ, ωστόσο το πολιτικό θρίλερ συνεχίζεται, καθώς το πακέτο δεν περιλαμβάνει κονδύλια για τις απελάσεις και τη φύλαξη των συνόρων.

Το δικομματικό νομοσχέδιο οδεύει πλέον προς το γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ για υπογραφή, εν μέσω προειδοποιήσεων από τον Λευκό Οίκο ότι τα έκτακτα κονδύλια για την ασφάλεια των αεροδρομίων (TSA) εξαντλούνται επικίνδυνα.

Χάος στα αεροδρόμια και οργή στους εργαζόμενους

Το DHS παρέμενε χωρίς τακτική χρηματοδότηση από τις 14 Φεβρουαρίου, προκαλώντας τεράστια προβλήματα σε περίπου 260.000 υπαλλήλους της TSA, της Ακτοφυλακής και της FEMA. «Επιτέλους, ήρθε η ώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά η Δημοκρατική Ρόζα ΝτεΛάουρο, τονίζοντας πως το νομοσχέδιο είχε προταθεί εδώ και 70 ημέρες.

Η κρίση κορυφώθηκε μετά τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων στη Μινεάπολη, η οποία οδήγησε στον θάνατο δύο αμερικανών πολιτών, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Το γεγονός αυτό ώθησε τους Δημοκρατικούς να αρνηθούν τη χρηματοδότηση της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης) και της Συνοριοφυλακής, χωρίς ριζικές μεταρρυθμίσεις.

Η στρατηγική του Μάικ Τζόνσον και το «κόλπο» του προϋπολογισμού

Για να αρθεί το αδιέξοδο, ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, επέλεξε μια περίπλοκη τακτική. Διαχώρισε τη χρηματοδότηση των βασικών λειτουργιών του υπουργείου από τις αμφιλεγόμενες μεταναστευτικές επιχειρήσεις.

Το σχέδιο των Ρεπουμπλικανών: Προώθηση ενός ξεχωριστού κονδυλίου 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποκλειστικά για απελάσεις και έλεγχο συνόρων, μέσω της διαδικασίας «budget reconciliation».

Η παραδοχή Τζόνσον: Παρότι ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει παλαιότερα το νομοσχέδιο «αστείο», τώρα υποστηρίζει πως η νέα διαδικασία διασφαλίζει ότι τα χρήματα για τη μετανάστευση θα ρεύσουν «χωρίς τις τρελές μεταρρυθμίσεις των Δημοκρατικών».

«Πιόνια στο πολιτικό σκάκι»

Η κατάσταση παραμένει οριακή για τους εργαζόμενους. Περισσότεροι από 1.000 αξιωματικοί της TSA έχουν παραιτηθεί από την έναρξη του shutdown, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για ουρές ωρών στους ελέγχους.

«Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι δεν είναι πολιτικά πιόνια ούτε μοχλοί πίεσης», δήλωσε ο Έβερετ Κέλι, πρόεδρος της ομοσπονδίας εργαζομένων, καταγγέλλοντας την καθυστέρηση που έφερε χιλιάδες οικογένειες στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης.

Τα επόμενα βήματα

Με τον χρόνο να πιέζει, το Κογκρέσο αναμένεται να συντάξει το νομοσχέδιο για τα 70 δισ. δολάρια, που αφορούν την ICE και τη Συνοριοφυλακή, μέσα στον Μάιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως τελεσίγραφο την 1η Ιουνίου, για να έχει το τελικό έγγραφο προς υπογραφή, την ώρα που η θητεία του πλησιάζει στην τελική ευθεία (Ιανουάριος 2029).