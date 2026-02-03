Με οριακή πλειοψηφία, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε δαπάνες-μαμούθ 1,2 τρισ. δολαρίων, ανοίγοντας τον δρόμο για τον τερματισμό του μερικού shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις ΗΠΑ, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στον Ντόναλντ Τραμπ και στη σκληρή μάχη που ακολουθεί για τη χρηματοδότηση της Εσωτερικής Ασφάλειας.

Nίκη θρίλερ στο Κογκρέσο

Το πακέτο μέτρων πέρασε με ψήφους 217 υπέρ και 214 κατά, ολοκληρώνοντας τη χρηματοδότηση των 11 από τα 12 ετήσια νομοσχέδια δαπανών. Με την έγκρισή του, διασφαλίζεται η λειτουργία της συντριπτικής πλειονότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα υπογράψει το πακέτο μόλις φτάσει στο γραφείο του.

Το «αγκάθι» της Εσωτερικής Ασφάλειας

Το μοναδικό ανοιχτό μέτωπο αφορά το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Το πακέτο περιλαμβάνει προσωρινή χρηματοδότηση έως τις 13 Φεβρουαρίου, καθώς Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι συγκρούονται για τον ρόλο και τους περιορισμούς των επιχειρήσεων επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής, κυρίως της ICE.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν αυστηρότερους κανόνες, μετά από διαφορετικά περιστατικά στη Μινεάπολη, όπου δύο αμερικανοί πολίτες σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Πίεση Τραμπ και εσωκομματικά παζάρια

Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, χρειάστηκε σχεδόν απόλυτη στήριξη από τους Ρεπουμπλικάνους για να φτάσει στην τελική ψηφοφορία. Η διαδικασία διήρκησε σχεδόν μία ώρα, καθώς η ηγεσία προσπαθούσε να κατευνάσει διαφωνούντες βουλευτές.

Ο Τραμπ παρενέβη δημόσια, καλώντας τους Ρεπουμπλικάνους σε ενότητα και προειδοποιώντας: «Δεν μπορεί να υπάρξουν αλλαγές αυτή τη στιγμή». Σε ανάρτησή του τόνισε πως ένα παρατεταμένο shutdown θα έβλαπτε σοβαρά τη χώρα, χωρίς πολιτικό όφελος για κανέναν.

Διαφορετικό shutdown, ίδιο πολιτικό αδιέξοδο

Σε αντίθεση με το περσινό shutdown-ρεκόρ των 43 ημερών, που αφορούσε περισσότερες υπηρεσίες, η σημερινή κρίση είναι πιο περιορισμένη. Τότε, το βασικό αγκάθι ήταν οι επιδοτήσεις υγείας της περιόδου της πανδημίας, τις οποίες οι Δημοκρατικοί δεν κατάφεραν να διασώσουν.

Έκτοτε, το Κογκρέσο έχει εγκρίνει έξι βασικά νομοσχέδια δαπανών, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση κρίσιμων τομέων, όπως τα επιδόματα διατροφής, τα εθνικά πάρκα και το υπουργείο Άμυνας.