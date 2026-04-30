Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συγκάλεσε σύσκεψη με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις που σχετίζονται με την ισραηλινή επιχείρηση κατά των πλοίων του Global Sumud Flottilla. Στην σύσκεψη πήραν μέρος ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο και ο υφυπουργός παρά την Προεδρία της κυβέρνησης, Αλφρέντο Μαντοβάνο.

Σε ανακοίνωση που η κυβέρνηση της Ρώμης εξέδωσε πριν από λίγο γίνεται αναφορά στο αποτέλεσμα της συγκεκριμένης σύσκεψης και υπογραμμίζεται:

«H ιταλική κυβέρνηση καταδικάζει την κατάσχεση των πλοιαρίων της Global Sumud Flottilla, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ σε διεθνή χωρικά ύδατα, στα ανοικτά των ελληνικών ακτών και ζητά από την κυβέρνηση του Ισραήλ την άμεση απελευθέρωση όλων των Ιταλών πολιτών που κρατούνται προσωρινά, με παράνομο τρόπο, τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και εγγυήσεις σχετικά με την σωματική ακεραιότητα των επιβατών».

Η κυβέρνηση Μελόνι, τέλος, επιβεβαιώνει οτι γίνονται προσπάθειες για να συνεχιστεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα, στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει αναπτύξει η Ιταλία και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.