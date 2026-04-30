Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, ξεκίνησε την ομιλία του κάνοντας αναφορά στο θέμα των υποκλοπών. «Στη συνάρτηση του ο πρωθυπουργός με τον Μακρον για θέματα ασφάλεια τον ρώτησε αν η αρχή ενόπλων δυνάμεων της Γαλλία είχαν προσβλήθηκε από predator που θα ήταν αυτοι; Στα μπουντρούμια; Ή έξω να τον εκβιάζουν ως Νίξον; Για τα θέματα της εθνικής ασφάλεια κάνετε τις κότες μπροστά στον εκβιασμό του απόστρατου ισραηλινού αξιωματικού», είπε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ.

«Σε μια δημοκρατία είναι δικαίωμα κάθε πολίτη να αξιολογεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης αλλά είναι αντιθεσμικο και επικίνδυνο να εκβιάζεις να επιτίθεσαι και να οργανώνεις δολοφονίες χαρακτήρα σε δικαστικούς λειτουργούς και προϊστάμενος ανεξάρτητων αρχών. Αυτό που κάνατε εσείς. Η ΝΔ. στα βήματα του Τσίπρα με τον Καμμένο. Που λέγατε ότι ήρθατε να διορθώσετε την θεσμική παρακμή. Ο Γεωργιάδης μιμείται Πολάκη και Καμμένο. Και εσείς οι δήθεν φιλελεύθεροι τον επικροτείτε», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ χαρακτήρισε «πραξικόπημα» τα όσα έγιναν στη Διάσκεψη των Προέδρων λέγοντας «είπα τέλος τα παζάρια για τις ανεξάρτητες αρχές. Ανοιχτή πρόσκληση να συλλέξουμε βιογραφικά να γίνει σύγκληση της διάσκεψης και να τοποθετηθούμε όλα τα κόμματα. Άρα πρότεινα κάτι που ενισχύει την αξιοκρατία και την διαφάνεια. Μετά από μεγάλη ταλαιπωρία και προπαγάνδα μαθαίνουμε χθες ότι θα συνεδριάσει όχι για τις 3 αλλά για τις 2. Τα βιογραφικά είναι 22, 25 και 22. Γιατί δεν συνεδριάσαμε και για τις 3. Δεύτερο παράδοξο, υπάρχουν 3/5 για την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και ακυρώνεται η διαδικασία. Γιατί; Μπορείτε να μας πείτε; Ένα χρόνο και έχει παραιτηθεί Μενουδάκος. Ποιος κωλυσιεργεί; Εσείς ή εμείς; Παζάρια θέλετε. Από το ΠΑΣΟΚ παζάρια δεν θα έχετε. Δεν το επιτρέψαμε να είναι πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής. 17.21 δεν είναι φέουδο το κοινοβούλιο γιατί είμαστε εμείς εδώ. Πυλώνας της Δημοκρατίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης, σήκωσε το γάντι και στις αιτιάσεις των κομμάτων του κόμματος της αντιπολίτευσης. «Επειδή συμφωνούμε σε ένα πρόσωπο, είναι πρόταση συγκυβέρνησης; Για το ΕΣΡ τα είχε βρει ο Τσίπρας με την κυβέρνηση. Το θυμάστε; Τι ήταν αυτό; πρόβα συγκυβέρνησης; Τα περί ρόλο Βελόπουλου στο κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφήστε τα…Ούτε συνέδρια κάνουμε σε μπουζουξίδικα, ούτε έχουμε συνεργαστεί με το κόμμα του Καμμένου».

Εκ μέρους της κυβέρνησης, πήρε τον λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Σε μια περίοδο πρωτόγνωρων αναταράξεων έχετε χάσει τον πολιτικό προσανατολισμό. Επενδύετε σε μία υπερχειλίζουσα τοξικότητα, δεν είναι θέση ευθύνης οδηγεί σε έναν κατήφορο μισαλλοδοξίας και τοξικότητας. Το να βλέπεις πολιτικό αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξολοθρεύσεις δεν πηγαίνει την χώρα μπροστά. Κριτική ναι όχι όμως άρνηση στην άρνηση. Όχι διάβρωση των θεσμών. Δεν μπορεί να έχουμε δικαιοσύνη α λα καρτ. Θέλω να ελπίζω ότι η κριτική που γίνεται δεν θα παρεκτρέπεται σε «κότες», δολοφονία χαρακτήρων και άλλα. Σταματήστε τις ισοπεδωτικές κραυγές και ελάτε να δούμε πράξεις με αποτελέσματα», είπε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανταπάντησε, «εμείς το ΠαΣοΚ; Που σηκώσαμε το βάρος της χρεοκοπίας σας; Πόσο κοντή μνήμη έχετε κ. Παπασταύρου; Θα ήθελα ένα παράδειγμα που το ΠαΣοΚ οργάνωσε εξολόθρευση πολιτικού αντιπάλου. Το predator γιατί το έφερε ο πρωθυπουργός στην Ελλάδα; Γιατί; Γιατί οι μισοί υπουργοί της ΝΔ είχαν καρφωμένο το predator; Μήπως άλλος οργάνωνε πολιτικές εξολοθρεύσεις; Και μου τα λέτε αυτά σήμερα; Που κάνω μια ύψιστη θεσμική καταγγελία;».

Μιλώντας ξανά γιατί Διάσκεψη των Προέδρων είπε «γιατί το έκανε αυτό σήμερα ο Κακλαμάνης; Τι επιδιώκετε; Πόσο πιο χαμηλά θα πάει το κοινοβούλιο; Που θα φτάσει η δημοκρατία; Περιμένουμε μήνες…για να δούμε ποιος θα βάλει φραγμό στην ασυδοσία σας. και ενώ υπάρχουν τα 3/5 ο κ Κακλαμάνης το βάζει στα πόδια. Μου προκαλεί αλγεινή εντύπωση. Το σημερινό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ. Για αυτά έχετε μια απάντηση; Αφήστε τις θεωρίες ότι οργανώνουμε την πολιτική σας εξολόθρευση. Αυτό το κόμμα είναι δημοκρατικό δεν είναι παρακρατικό. Όσοι ανέχεστε την θεωρία του Μαξίμου είστε συνένοχοι».