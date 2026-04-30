Μετά από μια μακρά διαδικασία teasing ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για την αποκάλυψη του νέου ηλεκτρικού Polo, ή ID. Polo όπως είναι, αυτονόητα, επισήμως η ονομασία του, ενός supermini που σχεδιάστηκε από λευκό χαρτί αλλά με σαφείς αναφορές στην παράδοση του γερμανού κατασκευαστή και κυρίως με αρχική τιμή που τουλάχιστον στη Γερμανία, ξεκινά οριακά κάτω από τα 25.000 ευρώ.

Ξεκινώντας από τα χωροταξικά μεγέθη, το νέο Polo έχει μήκος 4,053 μ., πλάτος 1,816 μ., ύψος 1,53 μέτρα και μεταξόνιο 2,6 μέτρων. Χάρη στις εξασφαλίσεις της πλατφόρμας ΜΕΒ+ όπου βασίζεται και φυσικά, στην ηλεκτρική του φύση το γερμανικό supermini διαθέτει χώρο αποσκευών από 441 έως 1.240 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Για λόγους σύγκρισης, στο συμβατικό Polo ο χώρος αποσκευών είναι και έως κατά 25% μικρότερος ενώ ο τρέχον Golf σταματά στα 380 λίτρα, κάτι που καθιστά τον νέο, ηλεκτρικό εαυτό του Polo πρακτικότερο από κάθε άλλη εκδοχή του παρελθόντος.

Σε ό,τι αφορά τα «κρίσιμα» μεγέθη της ηλεκτρικής του καρδιάς, το ID. Polo θα είναι διαθέσιμο με ηλεκτροκινητήρες 116, 135 και 211 ίππων. Οι δύο πρώτες εκδόσεις θα επωφελούνται από μπαταρία 37 kWh με χημική σύσταση LFP, (φωσφορικού σιδήρου λιθίου), η οποία υπόσχεται αυτονομία μεταξύ 315 και έως 329 χλμ. αλλά και επαναφόρτιση με ισχύ έως 90 kW κάτι που μεταφράζεται σε αναπλήρωση της ενέργειας έως το 80% σε μόλις 2 λεπτά με την προϋπόθεση σύνδεσης σε ταχυφορτιστή DC.

Η ισχυρότερη έκδοση των 211 ίππων θα επωφεληθεί από μεγαλύτερη μπαταρία 105 kW με χημική σύσταση NMC (Νικέλιο, Μαγγάνιο, Κοβάλτιο). Αυτή υπόσχεται αυτονομία 454 χλμ. ενώ η ισχύς φόρτισης ανέρχεται σε έως 105 kW, διαμορφώνοντας τον χρόνο αναπλήρωσης σε 24 λεπτά και πάλι με την προϋπόθεση σύνδεσης σε ταχυφορτιστή DC.

Σε ό,τι αφορά τις λιγότερο ουσιαστικές αλλά πλήρως ουσιώδεις παραμέτρους του, η αισθητική του νέου ID. Polo συνδυάζει παρελθόν και μέλλον, έχοντας ενσωματώσει τα μαθήματα που η VW αποκόμισε από την πρώτη περίοδο της ηλεκτροκίνησης και των ID., σε κάθε επίπεδο.

Ο σχεδιαστικός κώδικας όπου βασίζεται, ονομάζεται Pure Positive και είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής των Γερμανών που σχεδιάστηκε εξαρχής με την συγκεκριμένη σχεδιαστική φιλοσοφία.

Ο στόχος της σχεδίασης είναι να αποπνέει την γνώριμη οικειότητα που έχουν κερδίσει τα μοντέλα VW μέσα στον χρόνο αλλά και να σηματοδοτεί ταυτόχρονα την συνυφασμένη με την φίρμα ποιότητα, και την τεχνολογική εξέλιξη που εκπροσωπεί. Στις ιδιαιτερότητες που οφείλει να επισημάνει κανείς συγκαταλέγεται τα μεταρετρό στοιχεία στο πίσω τμήμα το οποίο σε ό,τι αφορά την χάραξη της πίσω κολώνας, σμιλεύτηκε προκειμένου να θυμίζει το πρώτο Golf στην ιστορία της VW. Παράλληλα τα μεγαλύτερα μετατρόχια σε σχέση με την συμβατική έκδοση, οι καθαρές γραμμές, τα περιμετρικά σκουρόχρωμα πλαστικά, οι τονισμένοι θόλοι και καπό του εξασφαλίζουν μια πιο επιβλητική και στιβαρή εικόνα από όσο υποδηλώνουν οι διαστάσεις του.

Αντιστοίχως σε ό,τι αφορά το εσωτερικό, η VW άκουσε τα όσα είχαν να πουν οι πελάτες της σε ό,τι αφορά τα χειριστήρια, επαναφέροντας τους φυσικούς διακόπτες στην κεντρική κονσόλα καθώς και τους διακόπτες παραθύρων. Μπορείτε να ακούγεται ως μια λεπτομέρεια αλλά δεν είναι ενώ η επένδυση του ταμπλό από ύφασμα σε συνδυασμό με τον ατμοσφαιρικό φωτισμό συνηγορούν σε μια αίσθηση ενισχυμένης ποιότητας καθώς και στη δημιουργία μιας φιλόξενης εικόνας. Όπως και στο πισωκίνητο όσο και μεγαλύτερο ID.3 Neo, το ID. Polo διαθέτει επίσης την επιλογή για τη διαμόρφωση του πίνακα οργάνων των 10.0 ιντσών και της κεντρικής οθόνης αλά παλαιά… με γραφικά εμπνευσμένα από τα Golf της δεκαετίας του 1980. Η κεντρική οθόνη έχει διαγώνιο 13,0 ιντσών, υπόσχεται ευκρινή και εύχρηστα γραφικά ενώ αυτονόητα πλέον όλες οι εφαρμογές είναι αναβθμίσιμες Over-The-Air.

Σε ό,τι αφορά τα συστήματα ασφάλειας και άνεσης να σημειωθεί ότι το Polo διαθέτει μια πλήρη σουίτα Travel Assist στις επιλογές της οποίας συγκαταλέγεται και η δυνατότητα αυτόματης αντίδρασης στους φωτεινούς σηματοδότες μια πρωτιά για την κατηγορία των ηλεκτρικών supermini.

Στη βασική έκδοση Trend, πάντως, το Travel Assist περιλαμβάνει σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων, ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης της πορείας στην λωρίδα κυκλοφορίας αλλά και σύστημα υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας και, φυσικά σύστημα αυτόνομης πέδησης.

Η μεσαία έκδοση Life προσθέτει επιπλέον ενεργό cruise control, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης καθώς και σύστημα υποβοήθησης για διασταυρώσεις. Στα στοιχεία της άνεσης συνυπολογίστε ηλεκτρικούς, θερμαινόμενους καθρέπτες με μνήμη ως προς την ρύθμιση, επαγωγική φόρτιση για κινητά καθώς και App Connect για πλήρη συνδεσιμότητα και χρήση των Apple CarPlay και Android Auto, ενώ διατίθεται και διαιρούμενος χώρος αποσκευών.

Η κορυφαία έκδοση Style μετατρέπει τα standard φωτιστικά σώματα LED στα ευφυή IQ. Light Matrix LED μπροστά και πίσω και τον αυτόματο κλιματισμό των δύο παραπάνω δύο εκδόσεων σε αυτόματο διζωνικό κλιματισμό που επιλαμβάνεται τιμονιού και καθισμάτων που επιπλέον προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής λειτουργίας μασάζ. Επίσης το γνώριμο ID. Light το οποίο ειδοποιούσε τους χρήστες για το επίπεδο φόρτισης με ένα φωτεινό σήμα στη βάση του παρμπρίζ στα πρότερα ID., έχει εξελιχθεί καθώς επεκτείνεται στις πόρτες προειδοποιώντας για ενδεχόμενους κινδύνους ενώ εμφανίζει και στοιχεία για το σύστημα πλοήγησης.

Επιστρέφοντας στον βασικό εξοπλισμό συνυπολογίσετε την παρουσία συστήματος V2L δηλαδή φόρτισης τρίτων συσκευών, ενώ στις έξτρα επιλογές συγκαταλέγονται πανοραμική ηλιοροφή, ηχοσύστημα Harman Kardon και λειτουργία μασάζ για τα καθίσματα