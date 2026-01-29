Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed), η οποία το βράδυ της Τετάρτης διατήρησε τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα, θα έπρεπε «να τα μειώσει ουσιαστικά».

«Θα έπρεπε να πληρώνουμε τα χαμηλότερα επιτόκια από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου», πρόσθεσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση, τονίζοντας κάποια από τα λεγόμενά του, χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στον επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, τον οποίο χαρακτήρισε «βλάκα, πολύ αργό».

Τους τελευταίους μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται συστηματικά με παρόμοιες αναρτήσεις, ασκώντας πίεση για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων και υποστηρίζοντας ότι ο πληθωρισμός «δεν αποτελεί πλέον ούτε πρόβλημα ούτε απειλή».

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, μετά από διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο, αποφάσισε χθες να τα διατηρήσει αμετάβλητα, επισημαίνοντας ότι, παρά τη «εύρωστη» ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση της ανεργίας στο 4,4%, ο πληθωρισμός παραμένει «κάπως αυξημένος», στο 2,8% τον Νοέμβριο, τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ο Τζέρομ “Πολύ Αργός” Πάουελ αρνήθηκε και πάλι να μειώσει τα επιτόκια, παρόλο που δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να τα διατηρήσει τόσο υψηλά. Βλάπτει τη χώρα μας και την εθνική της ασφάλεια. Θα έπρεπε να έχουμε ένα σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο τώρα που ακόμη και αυτός ο ηλίθιος παραδέχεται ότι ο πληθωρισμός δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα ή απειλή. Κοστίζει στην Αμερική εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε εντελώς περιττά και αδικαιολόγητα ΕΞΟΔΑ ΤΟΚΩΝ.

Λόγω των τεράστιων ποσών χρημάτων που εισρέουν στη χώρα μας εξαιτίας των δασμών, θα έπρεπε να πληρώνουμε το ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι μηχανές μετρητών με χαμηλά επιτόκια, που θεωρούνται κομψές, σταθερές και πρώτης τάξεως, μόνο και μόνο επειδή οι ΗΠΑ τους το επιτρέπουν.

Τα δασμολογικά τέλη που τους επιβάλλονται, ενώ μας αποφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια, εξακολουθούν να επιτρέπουν στις περισσότερες από αυτές να έχουν σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα, αν και πολύ μικρότερο, με την όμορφη, πρώην κακοποιημένη χώρα μας. Με άλλα λόγια, έχω φερθεί πολύ ευγενικά, καλοσυνάτα και ευγενικά σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Με ένα απλό κτύπημα της πένας, δισεκατομμύρια δολάρια θα έρχονταν στις ΗΠΑ και αυτές οι χώρες θα έπρεπε να επιστρέψουν στον παλιό τρόπο να βγάζουν χρήματα, όχι στις πλάτες της Αμερικής. Ελπίζω ότι όλοι εκτιμούν, αν και πολλοί δεν το κάνουν, αυτό που έχει κάνει η μεγάλη μας χώρα για αυτούς.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πρέπει να μειώσει σημαντικά τα επιτόκια, ΤΩΡΑ! Οι δασμοί έχουν κάνει την Αμερική ξανά ισχυρή και δυνατή, πολύ πιο ισχυρή και δυνατή από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αντιστοίχως με αυτή τη δύναμη, τόσο οικονομική όσο και άλλη, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».