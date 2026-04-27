Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με το Ιράν να καταγγέλλει τις ΗΠΑ για «κρατική πειρατεία», μετά τις κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων και τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει με τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας μια νέα πρόταση από την Τεχεράνη, η οποία όμως φαίνεται να πέφτει στο κενό.

Η πρόταση του Ιράν και το «τείχος» της Ουάσινγκτον

Η Τεχεράνη κατέθεσε μια πρόταση που προβλέπει την παύση των εχθροπραξιών και την επίλυση των διαφορών για τη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο, μεταθέτοντας τη συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα στο μέλλον. Ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ, ξεκαθάρισε πως οι «κόκκινες γραμμές» του προέδρου Τραμπ – μετά και τη συζήτηση με τους κορυφαίους συμβούλους του σε θέματα εθνικής ασφαλείας – παραμένουν αμετακίνητες: το πυρηνικό ζήτημα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο οποιασδήποτε συμφωνίας.

Trump discussed new Iran proposal with national security aides on Monday, White House says https://t.co/ltx6LJbvRu https://t.co/ltx6LJbvRu — Reuters (@Reuters) April 27, 2026

Στραγγαλισμός στο παγκόσμιο εμπόριο και άνοδος του πετρελαίου

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει «έμφραγμα» στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Ενώ προπολεμικά διέρχονταν καθημερινά έως και 140 πλοία, το τελευταίο 24ωρο πέρασαν μόλις επτά, κανένα εκ των οποίων δε μετέφερε πετρέλαιο για τη διεθνή αγορά. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του «μαύρου χρυσού» σημείωσαν τη Δευτέρα νέο υψηλό δύο εβδομάδων.

Διπλωματικός μαραθώνιος από Τεχεράνη

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, διεξάγει έναν πυρετώδη διπλωματικό μαραθώνιο, επισκεπτόμενος το Ομάν, το Πακιστάν και τη Ρωσία.

JUST IN – Iran’s FM Araghchi and Putin shake hands and hold a meeting in Moscow. pic.twitter.com/qG3QtiRugu — Disclose.tv (@disclosetv) April 27, 2026

Στην Αγία Πετρούπολη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν του υποσχέθηκε πως η Μόσχα θα πράξει «ό,τι είναι δυνατόν» για την επίτευξη ειρήνης, ενώ ο ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε πως ο Τραμπ ζητά διαπραγματεύσεις επειδή οι ΗΠΑ απέτυχαν στους στόχους τους.

Φλέγεται ο Λίβανος: Κατηγορίες για «προδοσία»

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στον Λίβανο επιδεινώνεται ραγδαία.

Ισραηλινά πλήγματα: Τουλάχιστον 14 νεκροί από βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο, στην πιο αιματηρή ημέρα, μετά την εκεχειρία του Απριλίου.

Πολιτικός εμφύλιος: Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ για «προδοσία», κατηγορώντας την ότι παρέσυρε τη χώρα στον πόλεμο και δήλωσε πως στόχος του είναι μια συμφωνία εκεχειρίας ανάλογη με εκείνη του 1949.

Νετανιάχου: Ο ισραηλινός πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι η Χεζμπολάχ έχει χάσει το 90% του οπλοστασίου της, αν και αναλυτές εκτιμούν πως η οργάνωση διατηρεί ακόμη χιλιάδες πυραύλους και drones.

Παρέμβαση Φρίντριχ Μερτς: «Ταπείνωση για τις ΗΠΑ»

Στο παιχνίδι μπαίνει και η Ευρώπη, με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να εξαπολύει βέλη κατά της Ουάσινγκτον.

Ο Μερτς έκανε λόγο για «ταπείνωση» των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι ο Λευκός Οίκος στερείται ξεκάθαρης στρατηγικής εξόδου από τη σύγκρουση, την ώρα που η Τεχεράνη φαίνεται να κερδίζει έδαφος.

Από την πλευρά του ο γάλλος πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα συνομιλήσει με τις ιρανικές αρχές για να «αντιμετωπιστεί το πρόβλημα» της αύξησης των τιμών των καυσίμων «στη ρίζα του» και θα προσπαθήσει να επιτύχει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι το Ιράν θα πρέπει να κάνει «μεγάλες παραχωρήσεις”» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ώστε να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από Reuters, Associated Press, The Guardian, Al Jazeera