Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμαζόταν για μια βραδιά με έντονο πολιτικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα, μια βραδιά που, όπως ο ίδιος φέρεται να έλεγε σε συνεργάτες του καθ’ οδόν προς την εκδήλωση, θα αποτελούσε «το πιο περιζήτητο συμβάν στην πόλη». Το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, άλλωστε, θεωρείται διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες ετήσιες εκδηλώσεις στην Ουάσινγκτον, συγκεντρώνοντας κορυφαίους πολιτικούς, δημοσιογράφους και προσωπικότητες της δημόσιας ζωής.

Η παρουσία του Τραμπ, η πρώτη του ως πρόεδρος στην εκδήλωση, σηματοδοτούσε μια εύθραυστη εκεχειρία με το δημοσιογραφικό σώμα, το οποίο η κυβέρνησή του είχε για χρόνια στοχοποιήσει με σκληρή ρητορική, ακόμη και με νομικές απειλές.

Το δείπνο, γνωστό στους δημοσιογραφικούς κύκλους ως «nerd prom», είναι μια ετήσια επίσημη εκδήλωση στο εμβληματικό Washington Hilton, που συγκεντρώνει κορυφαία ονόματα από τον χώρο της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης. Αν και οι περισσότεροι πρόεδροι συμμετείχαν παραδοσιακά, ο Τραμπ απείχε κατά την πρώτη του θητεία.

Αντί όμως να ανέβει στο βήμα όπως είχε προγραμματιστεί, ο Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά στη μεγάλη αίθουσα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μια βραδιά που προοριζόταν για γιορτή μετατράπηκε σε σκηνή χάους.

Παρόντες, από υπουργούς έως δημοσιογράφου, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ακόμη στιγμή βίας, σε μια περίοδο όπου τέτοια περιστατικά έχουν γίνει όλο και πιο συχνά.

Η «ελίτ» της Ουάσινγκτον

Προσωπικότητες υψηλού προφίλ περπάτησαν στο κόκκινο χαλί το βράδυ του Σαββάτου, ανάμεσά τους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο σχολιαστής του ESPN Στίβεν Α. Σμιθ. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς και ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και μέλη της κυβέρνησης.

Οι δρόμοι γύρω από το ξενοδοχείο, γνωστό και από την απόπειρα δολοφονίας του Ρόναλντ Ρίγκαν, ήταν κλειστοί, ενώ οι καλεσμένοι περνούσαν από ελέγχους για να εισέλθουν.

Η στιγμή της επίθεσης

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δείπνου, ενώ οι καλεσμένοι είχαν ήδη καθίσει, ένας 31χρονος άνδρας πλησίασε τρέχοντας σημείο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας.

Την ώρα που ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, ο παρουσιαστής Οζ Πιρλμαν βρισκόταν στη σκηνή. Ο Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι αρχικά πίστεψε πως είχε πέσει κάποιος δίσκος, όμως η σύζυγός του Μελάνια Τραμ ανησύχησε αμέσως.

Breaking : Gun shots heard at White House Correspondence dinner. President trump was escorted out! #trump #whitehouse pic.twitter.com/jlijkzhRZZ — Global News Check (@globalnewscheck) April 26, 2026

Ο πρόεδρος απομακρύνθηκε από τη σκηνή από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ σχηματίστηκε «ασπίδα» πρακτόρων γύρω του. Ο Τζέι Ντι Βανς οδηγήθηκε προς διαφορετική κατεύθυνση.

«Δεν θέλω να πεθάνω εδώ»

Σκηνές πανικού επικράτησαν στην αίθουσα. Ένοπλοι αστυνομικοί ανέβηκαν στη σκηνή, ενώ καλεσμένοι κρύβονταν κάτω από τραπέζια και πίσω από καρέκλες. Ποτήρια και δίσκοι έπεφταν στο πάτωμα, ενώ ακούγονταν φωνές και κλάματα.

Μια σερβιτόρα φώναζε στα ισπανικά: «Δεν θέλω να πεθάνω εδώ».

Αξιωματούχοι, μεταξύ τους ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Stephen Miller και άλλοι, φαίνονται σε βίντεο να σκύβουν για να προστατευθούν. Πολλοί προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με συγγενείς τους, παρά τα προβλήματα στο σήμα κινητής τηλεφωνίας.

Ο ύποπτος συνελήφθη στο ισόγειο του ξενοδοχείου.

Η διακοπή της εκδήλωσης

Αρχικά υπήρξε προσπάθεια να συνεχιστεί η εκδήλωση, όμως τελικά ακυρώθηκε. Ο Τραμπ φέρεται να μην ήθελε να αποχωρήσει άμεσα από το ξενοδοχείο, παραμένοντας μέχρι να ενημερωθεί πλήρως για το περιστατικό.

Μέχρι τις 10 μ.μ., οι περισσότεροι καλεσμένοι είχαν αποχωρήσει, αφήνοντας πίσω εικόνες μιας βραδιάς που διακόπηκε απότομα.

Ποιος είναι ο δράστης

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, κάτοικος Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με τις αρχές, ήταν οπλισμένος με καραμπίνα και άνοιξε πυρ εναντίον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας πριν συλληφθεί.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι έμενε στο ξενοδοχείο Washington Hilton, όπου διεξαγόταν η εκδήλωση, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί το κίνητρό του.

Από στοιχεία που προκύπτουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άλεν φαίνεται να είναι απόφοιτος του California Institute of Technology, με σπουδές στη μηχανολογία, ενώ φέρεται να ολοκλήρωσε και μεταπτυχιακό στην επιστήμη υπολογιστών στο California State University Dominguez Hills το 2025.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, εμφανίζεται να εργάζεται τα τελευταία χρόνια ως εκπαιδευτικός μερικής απασχόλησης σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό , καθώς και ως ανεξάρτητος δημιουργός βιντεοπαιχνιδιών. Προηγουμένως είχε εργαστεί ως μηχανολόγος μηχανικός σε εταιρεία στο South Pasadena, ενώ είχε υπάρξει και βοηθός διδασκαλίας στο Caltech.

Σε προφίλ που αποδίδεται στον ίδιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτοχαρακτηρίζεται ως «μηχανολόγος και επιστήμονας υπολογιστών από σπουδές, δημιουργός παιχνιδιών από εμπειρία και δάσκαλος από φύση». Επιπλέον, αναφέρεται συμμετοχή του σε διαγωνισμό ρομποτικής το 2016, στον οποίο η ομάδα του είχε διακριθεί.

Αναρτήσεις που φέρονται να σχετίζονται με τον Άλεν δείχνουν ότι τον Δεκέμβριο του 2024 είχε ανακηρυχθεί «Καθηγητής του Μήνα» από εκπαιδευτικό οργανισμό στο Τόρανς.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν τα κίνητρα και το υπόβαθρο της επίθεσης.

Όπως δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο αναπληρωτής διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Μάθιου Κουίν, ο 31χρονος «προσπάθησε να προκαλέσει μια εθνική τραγωδία». «Απόψε, ένας δειλός προσπάθησε να προκαλέσει μια εθνική τραγωδία. Υποτίμησε τις δυνατότητες προστασίας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και εξουδετερώθηκε κατά την πρώτη επαφή», αναφέρει η δήλωση.