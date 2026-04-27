Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο Τζίμι Κίμελ θα πρέπει να απολυθεί αμέσως από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC μετά το «αστείο» που έκανε την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή του σε βάρος της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «αχρεία έκκληση βίας» τον μονόλογο του παρουσιαστή.

«Το παράκανε. Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από την Disney και το ABC», έγραψε στην πλατφόρμα του ο Τραμπ.

President Donald J. Trump Calls on Disney and ABC to Fire Jimmy Kimmel Following His Despicable Call to Violence. pic.twitter.com/W4oxxgBZxv — The White House (@WhiteHouse) April 27, 2026

Στην εκπομπή του, την περασμένη εβδομάδα, ο Κίμελ είπε ότι η πρώτη κυρία ήταν «εκτυφλωτική σαν μέλλουσα χήρα».

Η Μελάνια Τραμπ καλεί το ABC να «πάρει θέση»

Νωρίτερα, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, δήλωσε ότι ήρθε η ώρα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC να «πάρει θέση» αναφορικά με τον Τζίμι Κίμελ, έπειτα από έναν μονόλογο που έκανε ο κωμικός στη βραδινή του εκπομπή πριν από το περιστατικό επίθεσης ενόπλου το Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Φτάνει πια. Ώρα για το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές θα επιτρέψει η ηγεσία του ABC την φρικτή συμπεριφορά του Κίμελ σε βάρος της κοινότητάς μας», είπε η Μελάνια Τραμπ σε ανάρτηση στο X.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America. People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Η Disney, μητρική εταιρεία του δικτύου ABC που προβάλλει την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», σταμάτησε την παραγωγή της στις 17 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες αφού ο Κίμελ είχε πει στον εναρκτήριο μονόλογό του στην εκπομπή ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ ισχυρίζονται απελπισμένα ότι ο κατηγορούμενος για το φόνο του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ «είναι οτιδήποτε άλλο από ένας από τους δικούς τους» και τους κατηγόρησε ότι προσπαθούν να «αποκομίσουν πολιτικά κέρδη» από το φόνο του.

Το ABC επανέφερε την εκπομπή λίγες μέρες αργότερα, μετά από αντιδράσεις, παρατείνοντας το συμβόλαιο του Κίμελ για ένα ακόμη έτος, μέχρι τα μέσα του 2027.

Ο Αμερικανός πρόερος εξαπολύει τακτικά φραστικές επίθεσεις κατά “late shows”, των κωμικών εκπομπών βραδινής τηλεοπτικής ζώνης, με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να απειλεί να ανακαλέσει τις άδειες τηλεοπτικών δικτύων αν δεν κινηθούν κατά των κωμικών εκπομπών αυτών.