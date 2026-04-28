Ώρες αγωνίας βιώνει μια οικογένεια τουριστών από την Ολλανδία στην Κρήτη, μετά το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Απριλίου σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου. Ένα 5χρονο αγόρι ανασύρθηκε από πισίνα με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και του ΕΚΑΒ.

Το χρονικό της παρ’ ολίγον τραγωδίας

Το παιδί, που βρισκόταν στο νησί για διακοπές με τους γονείς του, έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην πισίνα του καταλύματος. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το αγοράκι κινδύνευσε άμεσα με πνιγμό, ενώ ο τραυματισμός του στο κεφάλι κρίθηκε εξαρχής εξαιρετικά σοβαρός.

Μάχη στο χειρουργείο του Βενιζελείου

Η μεταφορά του 5χρονου στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου έγινε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, το παιδί διασωληνώθηκε αμέσως.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, επιβεβαίωσε πως ο μικρός ασθενής εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο, με το ιατρικό προσωπικό να δίνει σκληρή μάχη για τη σταθεροποίηση της υγείας του.

«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δανδουλάκης, αναφερόμενος στη βαρύτητα των τραυμάτων του παιδιού.

Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες του ατυχήματος

Ενώ η ιατρική ομάδα εστιάζει στη σωτηρία του 5χρονου, οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του συμβάντος. Εξετάζεται αν τηρούνταν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στον χώρο της πισίνας και πώς το παιδί βρέθηκε στο νερό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.