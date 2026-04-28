«Αστήριχτη, αβάσιμη και βαθύτατα επικίνδυνη για το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία» χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης την κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη για το κράτος δικαίου, με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών.

Μιλώντας στον realfm 97,8, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «σε μια δημοκρατία τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης δεν τις βάζουμε σε δημοψήφισμα», ενώ κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι υιοθετεί ρητορική που δεν συνάδει με τον θεσμικό του ρόλο.

«Υπολείπεται στην καταλληλότητα»

Παράλληλα, σχολίασε ότι η στάση του προέδρου του ΠαΣοΚ εξηγεί γιατί «υπολείπεται στην καταλληλότητα», υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ασχοληθεί ουσιαστικά με κρίσιμα ζητήματα της χώρας, όπως το πρωτογενές πλεόνασμα ή σημαντικές διεθνείς εξελίξεις. «Συμπεριφέρεται σαν υποψήφιος για την Εθνική Σχολή Δικαστών και Εισαγγελέων αντί σαν εν δυνάμει πρωθυπουργός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η κυβέρνηση αναμένει το αίτημα και την τεκμηρίωση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, προκειμένου να τοποθετηθεί επισήμως στη Βουλή, σημειώνοντας ότι για την υπόθεση έχει ήδη πραγματοποιηθεί εξεταστική διαδικασία και υπάρχει σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου.

Απαντώντας και στον Αλέξη Τσίπρα, που δήλωσε ότι «ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει», ο κ. Μαρινάκης σχολίασε πως «έχει τεχνογνωσία στο να βάζει υποθέσεις στο αρχείο», προσθέτοντας ότι «όπως έμαθε, έτσι λειτουργεί».