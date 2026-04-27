5 το πρωί: Η επίθεση στο δείπνο με τον Τραμπ – Στη Μόσχα ο Αραγτσί – Η συνέχεια στη δίκη των Τεμπών
Ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν ήταν ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου - Το μανιφέστο που άφησε και τα κίνητρα που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη.
Πυροβολισμοί στο δείπνο με Τραμπ
- Η επίθεση: Το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου σημαδεύτηκε από την επίθεση ένοπλου άνδρα, ο οποίος είχε ως στόχο τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους αξιωματούχους της Κυβέρνησης, όμως τον σταμάτησαν τελευταία στιγμή οι άνδρες ασφαλείας.
- Ο δράστης: Ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, απόφοιτος του Caltech και δάσκαλος από την Καλιφόρνια, άνοιξε πυρ στην αίθουσα της εκδήλωσης. Παρότι δεν είχε ποινικό μητρώο και κατείχε νόμιμα όπλα, ήταν μέλος της ριζοσπαστικής ομάδας «The Wide Awakes», ενώ η οικογένειά του είχε προειδοποιήσει τις αρχές για την ακραία συμπεριφορά του.
- Το μανιφέστο και τα κίνητρα: Σε κείμενο που ο ίδιος αποκάλεσε «μανιφέστο του φιλικού ομοσπονδιακού δολοφόνου», εξέφρασε βαθύ μίσος για τους Χριστιανούς και στοχοποίησε ιεραρχικά τα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ. Υποστήριξε ότι η βία ήταν η απάντησή του στην «καταπίεση» και χαρακτήρισε τους παρευρισκόμενους ως συνένοχους.
Ο Αραγτσί θα ενημερώσει τον Πούτιν
- Αποστολή στη Μόσχα: Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, συναντάται σήμερα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Ρωσία. Στόχος της επίσκεψης είναι η ενημέρωση της ρωσικής ηγεσίας για την πορεία των διαπραγματεύσεων εκεχειρίας και τον συντονισμό των δύο χωρών απέναντι στην πίεση ΗΠΑ και Ισραήλ.
- Οι «κόκκινες γραμμές» Μέσω της διπλωματικής οδού του Πακιστάν, το Ιράν διαμήνυσε στην Ουάσιγκτον ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα και το καθεστώς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελούν απαράβατους όρους. Οι κινήσεις αυτές παρουσιάζονται ως κυριαρχικές πρωτοβουλίες για τη διασαφήνιση της περιφερειακής κατάστασης.
- Η απειλή: Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για επικείμενη «μηχανική έκρηξη» των ιρανικών αγωγών λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού που εμποδίζει τη φόρτωση πετρελαίου. Εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να αναγκαστεί να σφραγίσει τα κοιτάσματά της έως τις 29 Απριλίου, διακινδυνεύοντας μόνιμη καταστροφή της παραγωγής της.
Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των Τεμπών
- Επανεκκίνηση της δίκης: Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής, με στόχο την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών και την έναρξη εξέτασης της ουσίας της υπόθεσης.
- Μαζικές παραστάσεις: Πάνω από 230 συγγενείς, τραυματίες και φορείς έχουν δηλώσει παράσταση, ενώ για πρώτη φορά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών συμμετέχει ως πολιτικός ενάγων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υπόθεσης.
- Νέο βίντεο με σκιές και καταγγελίες: Στο μικροσκόπιο βρίσκεται βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εντοπίστηκε σε σπίτι πραγματογνώμονα, με καταγγελίες για αλλοίωση και απουσία κρίσιμων ωρών, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας.
Παράταση στις αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό
- Παράταση έως 27 Απριλίου: Δόθηκε μία επιπλέον ημέρα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ.
- Μεγάλη ζήτηση και τεχνικά προβλήματα: Η αυξημένη συμμετοχή έχει «φορτώσει» το σύστημα, προκαλώντας καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες, με πολλούς χρήστες να αναγκάζονται να επαναλαμβάνουν τις αιτήσεις.
- Διευρυμένο πρόγραμμα και νέοι όροι: Το πρόγραμμα αφορά 300.000 δικαιούχους για το 2026–2027, ξεκινά νωρίτερα (18 Μαΐου) και για πρώτη φορά οι πολύτεκνοι συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση, ενώ ισχύουν συγκεκριμένοι αποκλεισμοί για όσους έχουν ήδη λάβει επιταγή.
Βίντεο «καίει» τον 20χρονο δολοφόνο στον Άγιο Δημήτριο
- «Κλειδί» για την υπόθεση: Νέο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την άφιξη του 20χρονου δράστη στο σημείο της δολοφονίας με νοικιασμένο Smart, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του και ανατρέποντας τον ισχυρισμό ότι χρησιμοποιούσε άλλο όχημα. Ο φίλος του δράστη επιβεβαιώνει ότι βρίσκονταν μαζί στο αυτοκίνητο και ότι κατευθύνθηκαν στο πάρκο του Ασυρμάτου λίγο πριν το έγκλημα, ενισχύοντας το αποδεικτικό υλικό των αρχών.
- Προσχεδιασμένο έγκλημα: Οι Αρχές βλέπουν οργανωμένο σχέδιο πίσω από τη δολοφονία, με τον 20χρονο να νοικιάζει όχημα, να μεταβαίνει συνειδητά στο ραντεβού, και μετά το φονικό να επιστρέφει σπίτι για να αλλάξει ρούχα, να καθαρίσει και να κρύψει το μαχαίρι, επιχειρώντας να εξαφανίσει κάθε ίχνος πριν συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητά του.
- Δίκη και απολογίες: Η δίκη των τριών κατηγορούμενων για υπόθαλψη εγκληματία ορίστηκε για σήμερα Δευτέρα, ενώ ο βασικός κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον του ανακριτή.
