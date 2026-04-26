Σε μια κρίσιμη καμπή για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, μεταβαίνει τη Δευτέρα στη Μόσχα για κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η επίσκεψη, την οποία επιβεβαίωσαν αμφότερες οι πλευρές, πραγματοποιείται εν μέσω κλιμακούμενης έντασης και έντονων διπλωματικών διεργασιών με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με τον πρέσβη της Τεχεράνης στη Ρωσία, Καζέμ Τζαλαλί, ο κ. Αραγτσί πρόκειται να ενημερώσει τη ρωσική ηγεσία για την τρέχουσα πορεία των διαπραγματεύσεων και τις προοπτικές εκεχειρίας. Στην ατζέντα των επαφών περιλαμβάνεται η υποβολή λεπτομερούς έκθεσης σχετικά με τις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Οι «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη φέρεται να έχει διαβιβάσει σαφή μηνύματα προς την Ουάσιγκτον, μέσω της διπλωματικής οδού του Πακιστάν. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Fars, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, η ιρανική ηγεσία έχει ορίσει απαράβατες «κόκκινες γραμμές» που αφορούν τόσο το πυρηνικό της πρόγραμμα όσο και το καθεστώς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Πηγές προσκείμενες στο ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζουν ότι οι κινήσεις αυτές αποτελούν κυριαρχική πρωτοβουλία της χώρας για τη διασαφήνιση της περιφερειακής κατάστασης και δεν συνδέονται άμεσα με το τυπικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Προειδοποίηση Τραμπ για «μηχανική κατάρρευση» των αγωγών πετρελαίου

Σε μια παράλληλη εξέλιξη που προκαλεί αίσθηση, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «The Sunday Briefing» του Fox News, ισχυρίστηκε ότι οι πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν βρίσκονται στα πρόθυρα ολοκληρωτικής καταστροφής.

Ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός εμποδίζει τη φόρτωση του αργού πετρελαίου σε πλοία, με αποτέλεσμα η συσσωρευμένη πίεση στους αγωγούς να απειλεί το σύστημα με εσωτερική έκρηξη εντός των επόμενων τριών ημερών. Εμπειρογνώμονες ενισχύουν τους φόβους αυτούς, επισημαίνοντας πως η Τεχεράνη ενδέχεται να αναγκαστεί να σφραγίσει τα κοιτάσματά της ήδη από τις 29 Απριλίου, διακινδυνεύοντας μόνιμη βλάβη στην παραγωγική της ικανότητα.

Trump claims Iran’s oil infrastructure will spontaneously explode in 3 days because of ‘something to do with nature’ pic.twitter.com/11XfV5X5Gd — Quds News Network (@QudsNen) April 26, 2026

Η Παρέμβαση του Βασιλιά Αμπντάλα

Την ανησυχία των αραβικών κρατών για το μέλλον της περιοχής εξέφρασε ο Βασιλιάς Αμπντάλα Β’ της Ιορδανίας. Σε συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κουβέιτ, τόνισε με έμφαση ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν οφείλει να παρέχει ρητές εγγυήσεις για την ασφάλεια των αραβικών χωρών.

Ο Ιορδανός μονάρχης υπογράμμισε ότι η σταθερότητα στον Κόλπο παραμένει θεμελιώδης για την παγκόσμια ασφάλεια, καλώντας σε ενίσχυση της κοινής αραβικής δράσης με στόχο την αποκλιμάκωση.