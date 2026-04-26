Στο επίκεντρο των ερευνών των αμερικανικών αρχών βρίσκεται το προφίλ του 31χρονου Κόουλ Τόμας Άλεν, του δράστη που άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στοχεύοντας τον Ντόναλντ Τραμπ και στελέχη της κυβέρνησής του.

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως συνθέτουν την εικόνα ενός «βαθιά διαταραγμένου ανθρώπου», ο οποίος είχε σχεδιάσει την επίθεση με μεθοδικότητα, αφήνοντας πίσω του ένα μανιφέστο γεμάτο μίσος και πολιτικό εξτρεμισμό.

Το μανιφέστο του μίσους

Στο γραπτό κείμενο που μοίρασε σε μέλη της οικογένειάς του πριν από το περιστατικό, ο Άλεν αυτοαποκαλείται προκλητικά ως «ο φιλικός ομοσπονδιακός δολοφόνος». Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, το περιεχόμενο του μανιφέστου αποκαλύπτει ένα έντονο αντιχριστιανικό μένος, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να σημειώνει ότι ο δράστης είχε πολύ μίσος στην καρδιά του για αρκετό καιρό.

Στα γραπτά του, ο Άλεν προσπαθεί να δικαιολογήσει τη βία, υποστηρίζοντας ότι η χριστιανική στάση της ανοχής αποτελεί ουσιαστικά συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή. Στοχοποίησε ονομαστικά αξιωματούχους της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντάς τους προδότες και εγκληματίες, ενώ εξέφρασε την πρόθεση να τους εξοντώσει ιεραρχικά, ξεκινώντας από τους υψηλότερα ιστάμενους.

Από το Caltech στη ριζοσπαστικοποίηση

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, κάτοικος του Τόρανς στην Καλιφόρνια, παρουσίαζε μια εικόνα κοινωνικής ενσωμάτωσης που δεν προμήνυε την εξέλιξή του, καθώς ήταν απόφοιτος του κορυφαίου πανεπιστημίου Caltech, εργαζόταν ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης και ήταν δημιουργός ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Ωστόσο, η έρευνα αποκάλυψε μια σκοτεινή πλευρά, αφού ο 31χρονος ήταν μέλος της ομάδας «The Wide Awakes» και είχε συμμετάσχει σε ριζοσπαστικές διαμαρτυρίες με το σύνθημα «No Kings». Η οικογένειά του είχε θορυβηθεί από τις ακραίες απόψεις του, με τον αδελφό του να έχει ενημερώσει τις αρχές για το μανιφέστο, ενώ η αδελφή του ανέφερε στην Μυστική Υπηρεσία ότι ο δράστης μιλούσε συχνά για το ενδεχόμενο να «διορθώσει» τα προβλήματα του κόσμου με δραστικές ενέργειες.

Ο σχεδιασμός της επίθεσης και τα κενά ασφαλείας

Ο Άλεν φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε σοβαρά κενά στα μέτρα ασφαλείας του ξενοδοχείου, καθώς στο μανιφέστο του χλεύασε την ανικανότητα των υπευθύνων, αποκαλύπτοντας ότι είχε κάνει check-in από την προηγούμενη ημέρα και κυκλοφορούσε στο κτίριο με πολλαπλά όπλα χωρίς να ελεγχθεί.

Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε αποκτήσει νόμιμα δύο όπλα μεταξύ 2023 και 2025 και δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές. Αυτό του επέτρεψε να περάσει τους τυπικούς ελέγχους των βάσεων δεδομένων που διενεργήθηκαν για τους ενοίκους του ξενοδοχείου, παρά το γεγονός ότι οι οικείοι του είχαν εκφράσει ανησυχίες για τη διανοητική του κατάσταση.

Αρνείται να συνεργαστεί

Αυτή τη στιγμή, ο Άλεν παραμένει υπό κράτηση αλλά αρνείται να συνεργαστεί με τους ανακριτές, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό υπουργό Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε τον δράστη διεφθαρμένο τρελό, υπογραμμίζοντας ότι η πρόθεσή του ήταν να δολοφονήσει τον Πρόεδρο και να προκαλέσει λουτρό αίματος στις ανώτατες βαθμίδες της αμερικανικής ηγεσίας.

Παρά την άρνηση συνεργασίας του δράστη, τα γραπτά του παρέχουν στις αρχές επαρκείς πληροφορίες για την ιδεολογική του ριζοσπαστικοποίηση και το βαθύ μίσος που τον οδήγησε στην επίθεση.