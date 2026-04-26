Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Μετά από τη διακοπή σχεδόν τριών εβδομάδων η δικαστική διαδικασία επανεκκινεί με κύριο στόχο την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών σταδίων και την είσοδο στην ουσία της υπόθεσης που συγκλόνισε την Ελλάδα.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την ολοκλήρωση των εναπομεινασών δηλώσεων και την αναμενόμενη παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου. Στη συνέχεια, το δικαστήριο θα εξετάσει τις ενστάσεις που θα υποβληθούν.

Στην συνεδρίαση θα δηλωθούν οι παραστάσεις ελάχιστων ακόμα συγγενών θυμάτων και τραυματιών ενώ αναμένεται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και το Ελληνικό Δημόσιο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων για τις δηλώσεις παράστασης.

Υπενθυμίζουμε πως στην τελευταία συνεδρίαση συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και θεσμικοί φορείς κατέθεσαν τις δηλώσεις τους, με τον συνολικό αριθμό να φθάνει τους 230. Στη διαδικασία συμμετείχε και η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, εκπροσωπώντας τους μηχανοδηγούς, ενισχύοντας το εύρος των παρεμβάσεων.

Η παρουσία του ΔΣΑ

Παράλληλα, δικηγορικοί σύλλογοι που δήλωσαν παράσταση ήταν 52, με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών να εκπροσωπείται από τους Θεόδωρο Μαντά, Δημήτρη Βερβεσό και την κα Μαρία Δημόκα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας. Οι κ.κ. Μαντάς και Βερβεσός ανέλυσαν το νομοθετικό πλαίσιο που δικαιολογεί και επιτρέπει την νομιμοποίηση τους για υποθέσεις μεγάλου δημοσίου συμφέροντος.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που ο ΔΣΑ – μετά τη θέσπιση του νόμου (2013)- παρίσταται ως πολιτικός ενάγων σε δίκη. Δηλαδή, για πρώτη φορά λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κάνει χρήση του νόμου και καθίσταται διάδικος, με την πλευρά των θυμάτων στην πολύκροτη δίκη.

Βρέθηκε βίντεο τρία χρόνια μετά στο σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα

Στο επίκεντρο των ερευνών για την τραγωδία των Τεμπών βρίσκεται νέο οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, η οποία εντοπίστηκε στην οικία δικαστικού πραγματογνώμονα. Παρά τη σπουδαιότητά του, το υλικό απουσίαζε από τη δικογραφία, ενώ πλέον εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για την ακεραιότητά του.

Η πλευρά της οικογένειας Τηλκερίδη καταγγέλλει ότι από το κατασχεμένο υλικό λείπουν τέσσερις κρίσιμες ώρες (23:00 έως 03:00), οι οποίες καλύπτουν τη στιγμή της σύγκρουσης και το αμέσως επόμενο διάστημα. Η δικηγόρος της οικογένειας χαρακτήρισε το υλικό «πειραγμένο», σημειώνοντας ότι η κάμερα δείχνει ξεκάθαρα την πορεία των δύο αμαξοστοιχιών και την έκρηξη.

Ήδη έχει αποσταλεί εξώδικο στην εταιρεία διαχείρισης των καμερών, με το οποίο ζητείται η παράδοση του πλήρους αρχείου εντός 48 ωρών. Στόχος των συγγενών είναι να αποκαλυφθεί η ακριβής διαδρομή και το περιεχόμενο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, στοιχεία που θεωρούνται «κλειδιά» για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς.