Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, μια εκδήλωση με υψηλό συμβολισμό για τη σχέση πολιτικής εξουσίας και ΜΜΕ, επισκιάστηκε από ένα σοβαρό περιστατικό ασφαλείας που προκάλεσε πανικό και οδήγησε σε εκκένωση του χώρου.

Από τη «γιορτή» στο χάος μέσα σε δευτερόλεπτα

Λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ, στο υπόγειο του Washington Hilton, όπου βρίσκονταν χιλιάδες καλεσμένοι, η ατμόσφαιρα ήταν αρχικά η γνώριμη: εκατοντάδες τραπέζια, συνομιλίες και ένας συνεχής βόμβος πριν την έναρξη του επίσημου προγράμματος. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ωστόσο, το σκηνικό άλλαξε δραματικά.

Ακούστηκαν δυνατοί κρότοι από τον χώρο του λόμπι. Αρχικά δεν ήταν σαφές τι είχε συμβεί, ωστόσο σύντομα επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς. Για τρίτη φορά μέσα σε τρία χρόνια, ο πρόεδρος βρέθηκε αντιμέτωπος με τον κίνδυνο ένοπλης επίθεσης. «Κάτω! Κάτω!» φώναζε κάποιος.

Άμεση επέμβαση της Μυστικής Υπηρεσίας

Οι δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν άμεσα. Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας απομάκρυναν από τη σκηνή τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ενώ φυγαδεύτηκαν και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Στην αίθουσα επικράτησε πανικός, με καλεσμένους να καλύπτονται κάτω από τραπέζια ή να κατευθύνονται προς τις εξόδους. Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, η εικόνα άλλαξε απότομα: άνθρωποι με επίσημη ένδυση βρέθηκαν στο πάτωμα, ενώ ένοπλοι πράκτορες κατέλαβαν θέσεις γύρω από τη σκηνή. Αστυνομικοί και πράκτορες έδιναν εντολές εκκένωσης, ενώ σημειώθηκαν και μικροτραυματισμοί κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης.

Πανικός, σύγχυση και αντικρουόμενες οδηγίες

Αστυνομικοί φώναζαν εντολές – «Ανοίξτε δρόμο! Ανοίξτε δρόμο!» – καθώς οδηγούσαν υπουργούς και ανώτερα στελέχη εκτός αίθουσας. Κάποιοι τραυματίστηκαν μέσα στον πανικό. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και άλλοι συγκεντρώθηκαν έξω με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Για αρκετά λεπτά επικράτησε σύγχυση, καθώς δεν υπήρχε σαφής εικόνα για το τι είχε συμβεί, ενώ η περιορισμένη τηλεφωνική κάλυψη στον χώρο δυσκόλευε την ενημέρωση. Κυκλοφορούσαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και αντικρουόμενες οδηγίες για το αν η εκδήλωση θα συνεχιζόταν ή θα διακοπεί οριστικά. Τελικά, ο χώρος εκκενώθηκε και χαρακτηρίστηκε τόπος εγκλήματος.

Τραμπ: «Νόμιζα ότι έπεσε δίσκος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από το ξενοδοχείο λίγο πριν τις 10 το βράδυ και αργότερα μίλησε από τον Λευκό Οίκο, κάνοντας λόγο για ένα «απρόσμενο περιστατικό» και ευχαριστώντας τις δυνάμεις ασφαλείας για την αντίδρασή τους, ενώ άσκησε και κριτική στα μέτρα ασφαλείας του χώρου.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, αποκάλυψε και τι συνέβη τις πρώτες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς, περιγράφοντας τη συνομιλία του με τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ. Όπως ανέφερε, αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για κάποιον θόρυβο, «σαν να έπεσε ένας δίσκος», ωστόσο η Μελάνια Τραμπ αντιλήφθηκε άμεσα τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Ήταν κακός ήχος», φέρεται να του είπε, με τον ίδιο να υπογραμμίζει την ψυχραιμία και την επίγνωση που επέδειξε. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε το περιστατικό «ιδιαίτερα τραυματικό» για την Πρώτη Κυρία, σημειώνοντας ότι οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν χαοτικές και αιφνίδιες.

Ένα εμβληματικό δείπνο με βαριά ιστορία

Το δείπνο, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ετήσιες εκδηλώσεις στην Ουάσινγκτον, πραγματοποιείται διαχρονικά στο Washington Hilton – ένα ξενοδοχείο που έχει συνδεθεί ιστορικά και με την απόπειρα δολοφονίας του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981.

Η εκδήλωση θα επαναπρογραμματιστεί εντός 30 ημερών με τον Τραμπ να σχολιάζει «την επόμενη φορά θα είναι πολύ βαρετή».