Ελεύθεροι αφέθηκαν από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Όσον αφορά τη δίκη των τριών νεαρών, ανάμεσα στους οποίους είναι και η 20χρονη φίλη του κατηγορούμενου δράστη -πρώην του 27χρονου- αναβλήθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς δεν είναι ύποπτοι φυγής και παραδόθηκαν μόνοι τους στις Αρχές.

Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και ευρήματα, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων ταυτοποιήθηκε ο 20χρονος, ως φερόμενος δράστης της ανθρωποκτονίας, ενώ επιπλέον κατηγορούνται ο 21χρονος και οι δύο γυναίκες, για υπόθαλψη εγκληματία.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της ανθρωποκτονίας, ενώ παράλληλα διακριβώθηκε και το κίνητρο της πράξης.

Τη Δευτέρα το Αυτόφωρο για τους τρεις φίλους του 20χρονου

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συλλήψεις, του 20χρονου δράστη και ακόμη τριών ατόμων για υπόθαλψη. Παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Αθηνών και το δικαστήριο ανέλαβε την εκδίκαση της υπόθεσης για τη Δευτέρα το μεσημέρι.

Από την άλλη, ο 20χρονος παραμένει στο Ναυτοδικείο και σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να ζητήσει προθεσμία ώστε να απολογηθεί.

Στην ταράτσα του σπιτιού του 20χρονου βρέθηκε το μαχαίρι

Ο 20χρονος δράστης, που σκότωσε τον 27χρονο, εμφανίζεται πλέον μετανιωμένος. Την υπόθεση έχει αναλάβει η στρατιωτική Δικαιοσύνη, καθώς υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η Αστυνομία εκτιμά ότι έχει «δέσει» την υπόθεση, αφού βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος στην ταράτσα του δράστη, σε κοινόχρηστο χώρο, κρυμμένο σε ηλιακό θερμοσίφωνα.

Στα πρώτα του λόγια εμφανίζεται μετανιωμένος: «Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, ήταν κάτι στιγμιαίο. Ειπώθηκαν λόγια που δεν έπρεπε και ξέφυγε η κατάσταση».

Η γειτονιά μιλά για ένα παιδί «διαμάντι», αναφερόμενη στον γιο του ταξιάρχου, το θύμα της υπόθεσης. Σε φωτογραφίες από την καθημερινότητά του αποτυπώνεται μια ζωή που κόπηκε άδικα. Οι συγγενείς του, απαρηγόρητοι, ζητούν απαντήσεις αλλά και παραδειγματική τιμωρία.

Το ραντεβού του θανάτου και τα μηνύματα πριν τη δολοφονία

Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε γρήγορα. Το ραντεβού θανάτου φαίνεται πως αποτέλεσε την τελευταία πράξη μιας ιστορίας με παρελθόν, ενώ τα μηνύματα στο κινητό του θύματος κατέδειξαν την ένταση που προηγήθηκε, ενώ η μια από τις δύο κοπέλες φέρεται να είναι η κοπέλα για την οποία κανονίστηκε το ραντεβού που οδήγησε στο φονικό.

Ένα από τα SMS που είχε λάβει το θύμα από τον μετέπειτα δολοφόνο του έγραφε: «Έλα να καθαρίσουμε ένα πράμα…».

Ο 20χρονος δράστης, μαζί με τον 21χρονο φίλο του, συνάντησαν το θύμα στο πάρκο. Ο 27χρονος είχε μεταβεί εκεί με το αυτοκίνητο του πατέρα του, καθώς στη συνέχεια είχε κανονίσει να πάει με φίλο του για φαγητό στο Παλαιό Φάληρο. Οι δύο πλευρές άρχισαν να μιλούν σε έντονο ύφος και λίγα λεπτά αργότερα ξέσπασε ο διαπληκτισμός.

Ο 21χρονος φίλος του 20χρονου δράστη φέρεται να κατέθεσε πως η συνάντηση ξέφυγε από τον έλεγχο. Όπως είπε, προσπάθησε να αποτρέψει τα χειρότερα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Μετά το έγκλημα συνάντησαν τις κοπέλες και αποχώρησαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κοπέλα τον ρώτησε τι συνέβη όταν τον συνάντησε και εκείνος της είπε πως το θύμα δεν πήγε στο ραντεβού. Στη συνέχεια ξέσπασε σε κλάματα και έλεγε: «Θα αυτοκτονήσω».