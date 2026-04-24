«Στα μαύρα» ντύθηκε σήμερα το χωριό Δαφνές καθώς «παίχτηκε» η τελευταία πράξη της ανείπωτης τραγωδίας που έχει συγκλονίσει την κοινωνία ολόκληρου του νησιού: η κηδεία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας στην Ελλάδα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς φίλοι και συνάδελφοι της αποχαιρετούν την Ρίτσα τους, όπως την φώναζαν, η οποία αφήνει πίσω της τρία παιδιά. Ο ένας της γιος δεν άντεξε και υποβασταζόμενος βγήκε από τον Ιερό Ναό, όπως αναφέρει το patris.gr.

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου μεταφέρθηκε η σορός της επικράτησε θρήνος ενώ τραγικές φιγούρες είναι τα δύο αγόρια της και η μονάκριβη κόρη της που δεν μπορούν να πιστέψουν πως η μητέρα τους δεν θα είναι πια δίπλα τους.

Εικόνες από το τελευταίο αντίο στην 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη

Το χρονικό της υπόθεσης

Η Ελευθερία Γιακουμάκη έχασε τη ζωή της το πρωί της Κυριακής, όταν δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι από τον πρώην σύντροφό της.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Διωκτικών Αρχών, η 43χρονη φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της. Ωστόσο, η υπόθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί σε δικονομικό επίπεδο. Για να κλείσει οριστικά, απαιτείται πλήρης και επίσημη τεκμηρίωση μέσω της προανακριτικής διαδικασίας, κατά την οποία θα συγκεντρώνονται και θα προστίθενται σταδιακά στοιχεία, ώστε να διαμορφωθεί μια σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα και να περατωθεί η δικογραφία.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, το οποίο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Η απουσία του συνιστά ένα σημαντικό κενό στην έρευνα, το οποίο οι Αρχές καλούνται να καλύψουν, καθώς η εύρεσή του θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νέες ενέργειες, δίνοντας έμφαση στη συλλογή και ανάλυση στοιχείων από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Μεταξύ άλλων, πρόκειται να αναζητηθεί γενετικό υλικό DNA του 39χρονου στον χώρο του αυτοκινήτου όπου η Ελευθερία άφησε την τελευταία της πνοή, ενώ εξετάζεται και η πιθανότητα ανεύρεσης γενετικού υλικού και στο σώμα της άτυχης γυναίκας. Παράλληλα, ερευνώνται και άλλα σημαντικά ευρήματα της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε επιπλέον στοιχεία που εξετάζονται, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, διερευνώνται μηνύματα του 39χρονου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα μήνυμα που είχε αποστείλει πριν από έναν έως δύο μήνες σε γυναίκα, ζητώντας της να μην το ανοίξει άμεσα.

Η παραλήπτρια σεβάστηκε την επιθυμία του και διάβασε το μήνυμα μόνο μετά το τραγικό συμβάν. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στο συγκεκριμένο μήνυμα ο 39χρονος εξέφραζε πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του, στοιχείο που ενδέχεται να συμβάλει στην κατανόηση της ψυχολογικής του κατάστασης πριν από τα γεγονότα.