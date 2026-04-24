Η Ελλάδα θα πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ευρωζώνης μέχρι το τέλος του έτους, καθώς το δημόσιο χρέος της θα πέσει κάτω από εκείνο της Ιταλίας, σύμφωνα με δύο πηγές και στοιχεία από το δημοσιονομικό σχέδιο της Ιταλίας.

Το ελληνικό χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί περίπου στο 137% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) φέτος, από 145,9% το 2025, δήλωσαν στο Reuters δύο ανώτεροι αξιωματούχοι. Αντίθετα, η Ιταλία αναμένει ότι το χρέος της θα κορυφωθεί στο 138,6% το 2026, αυξημένο κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες από 137,1% του ΑΕΠ το 2025, σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα το Υπουργείο Οικονομικών της.

Πως φτάσαμε εδώ

Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ελλάδα θα πάψει από φέτος να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ευρωζώνης.

Ανέφεραν επίσης ότι η νέα εκτίμηση για τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας θα συμπεριληφθεί στο πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο της χώρας, το οποίο θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος αυτού του μήνα.

Το χρέος της Ιταλίας θα παραμείνει περίπου σταθερό στο 138,5% το 2027, πριν μειωθεί στο 137,9% το 2028 και στο 136,3% το 2029, σύμφωνα με το δημοσιονομικό της σχέδιο.

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας — το υψηλότερο στην ευρωζώνη τα τελευταία είκοσι χρόνια — έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 60 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 145,9% του ΑΕΠ πέρυσι, από το υψηλό 209,4% το 2020.

Η Ιταλία μείωσε το χρέος της κατά περίπου 17 ποσοστιαίες μονάδες την ίδια περίοδο.

Η Ελλάδα, η οποία ανακάμπτει από μια δεκαετή χρηματοπιστωτική κρίση και τρία προγράμματα διάσωσης (bailouts) συνολικού ύψους περίπου 280 δισεκατομμυρίων ευρώ (327,10 δισεκατομμύρια δολάρια), σχεδιάζει να αποπληρώσει νωρίτερα από το προβλεπόμενο δάνεια ύψους περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης αργότερα μέσα στη χρονιά.

Τι ισχυρίζεται η Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δηλώνει συχνά ότι το ιταλικό χρέος θα είχε αρχίσει να μειώνεται νωρίτερα και ταχύτερα, η αρνητική επίδραση των κρατικών επιδοτήσεων και φορολογικών εκπτώσεων για οικοδομικές ανακαινίσεις που εισήχθησαν επί των προκατόχων της, Τζουζέπε Κόντε και Μάριο Ντράγκι.

Μετά την ισχυρή ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, η Ιταλία επέστρεψε στη συνήθη θέση της ανάμεσα στις οικονομίες της ευρωζώνης με την πιο αργή ανάπτυξη.

Η χώρα κατέγραψε τρεις συνεχόμενες χρονιές ανάπτυξης κάτω από 1% από το 2023 έως το 2025, παρά τη συνεχή εισροή δισεκατομμυρίων ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία ανάκαμψης μετά την πανδημία, μια τάση που, σύμφωνα με το δημοσιονομικό σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται να συνεχιστεί έως το 2029.

Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε σταθερά με ρυθμό άνω του 2% τα τελευταία τρία χρόνια, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κινητήριες δυνάμεις τις επενδύσεις, την εγχώρια ζήτηση και τον τουρισμό.