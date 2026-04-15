Μικρότερο δημόσιο χρέος από την Ιταλία θα έχει η Ελλάδα στο τέλος του 2026 σύμφωνα με τις προβλέψεις (Fiscal Monitor) του ΔΝΤ, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, στο πλαίσιο της Συνόδου με την Παγκόσμια Τράπεζα. Το Ταμείο προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα μειωθεί στο 136,9% του ΑΕΠ το 2026 από 145,7% τo 2025, ενώ στη γειτονική Ιταλία θα ανέλθει στο 138,4% του ΑΕΠ από 137,1% πέρυσι.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η προηγούμενη αντίστοιχη έκθεση του ΔΝΤ έδειχνε ότι αυτή η αλλαγή στη…σκυτάλη θα πραγματοποιούνταν αργότερα και συγκεκριμένα το 2029 και όχι φέτος.

Από εκεί και πέρα, το ελληνικό δημόσιο χρέος αναμένεται να αγγίξει το 130,3% το 2027, το 125,2% το 2028, το 120,4% το 2029, το 115,5% το 2030 και το 110,9% το 2031. Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχει δηλώσει ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ εντός της τρέχουσας δεκαετίας, ήτοι μέχρι το 2030.

Την ίδια ώρα, σε σχέση με τα φορολογικά έσοδα, το ΔΝΤ προβλέπει συνεχιζόμενη πτώση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Εκτιμά πως από το 50,9% το 2026 θα πέσουν στα 49,7% το 2027, τα 49,4% το 2028, το 49,3% το 2029, το 49,2% το 2030 και τα 49% το 2031.

Στην ίδια κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν και οι δημόσιες δαπάνες: Από το 50,3% το 2026 θα πέσουν στο 49,9% το 2027, το 49,6% το 2028 και ακολούθως θα ξανανέβουν στο 49,7% το 2029, και θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο μέχρι και το 2031.

Αναφορικά με το πρωτογενές πλεόνασμα, το ΔΝΤ εκτιμά ότι το 4,4% το 2025 θα μειωθεί στο 3,8% το 2026, το 3,1% το 2027, όπως και το 2028, ενώ θα «ξαναπέσει» στο 2,9% το 2029, στο 2,8% το 2030 και στο 2,7% το 2031.

Η εικόνα από τη Eurostat

Κατά την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από τις 20-22 Απριλίου αναμένεται να δημοσιοποιηθούν στοιχεία της Eurostat, τα οποία θα σημάνουν και τυπικά το κλείσιμο –δημοσιονομικά – του 2025. Το οικονομικό επιτελείο θα έχει πλέον ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία των φορολογικών εσόδων και των δαπανών, αλλά και για το πρωτογενές πλεόνασμα και το δημόσιο χρέος.

Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το πρωτογενές πλεόνασμα του προηγούμενου χρόνου έφτασε το 4,5% του ΑΕΠ, έναντι της επίσημης πρόβλεψης για πλεόνασμα 3,7% του ΑΕΠ. Η υπέρβαση κατά 0,8 π.μ. της επίσημης πρόβλεψης οφείλεται κυρίως στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, η οποία έφερε περίπου 2,2 δισ. ευρώ φορολογικά έσοδα.

Πάντως, δεν αποκλείεται το πρωτογενές πλεόνασμα να αγγίξει ακόμη και το 4,9% τελικά, κάτι που θα δημιουργήσει επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για μέτρα.

