Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το ελληνικό δημόσιο χρέος κινείται πτωτικά ως ποσοστό του ΑΕΠ, κάτι που έχει τη βάση του στην απόφαση που είχε ληφθεί το 2018, μεταξύ της τότε ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών. Παράλληλα, αν και ο υψηλός πληθωρισμός αποτελεί έναν «βραχνά» διαρκείας για τα ελληνικά νοικοκυριά, εντούτοις αποτελεί έναν καταλυτικό παράγοντα για τη μείωση του δημοσίου χρέους, καθώς «ανεβάζει» τον παρονομαστή του κλάσματος, που δεν είναι άλλος από το ελληνικό ονομαστικό ΑΕΠ.

Με βάση την έκθεση του ΔΝΤ, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, ως ποσοστού του ΑΕΠ, θα μειωθεί κατά 34,8 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας, στο τέλος του 2031, το 110,9% του ΑΕΠ, από 145,7% του ΑΕΠ, που βρισκόταν στο τέλος του 2025. Ειδικότερα, το χρέος αναμένεται να μειωθεί φέτος στο 136,9%, με αποτέλεσμα, η χώρα μας να περάσει στη δεύτερη θέση, σε ότι αφορά το ύψος του χρέους εντός της Ε.Ε., μετά την Ιταλία. Το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται στο 130,3% του ΑΕΠ, το 2027, στο 125,2% του ΑΕΠ, το 2028, στο 120,4% του ΑΕΠ, το 2029, στο 115,5% του ΑΕΠ, το 2030 και στο 110,9% του ΑΕΠ, στο τέλος του 2031.

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η προηγούμενη αντίστοιχη έκθεση του ΔΝΤ έδειχνε ότι αυτή η αλλαγή στη…σκυτάλη θα πραγματοποιείτο αργότερα και συγκεκριμένα το 2029 και όχι φέτος, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχει δηλώσει ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ, εντός της τρέχουσας δεκαετίας, ήτοι μέχρι το 2030.

Στη βάση της ταχείας αποκλιμάκωσης του ελληνικού χρέους βρίσκονται τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία προβλέπεται να μειωθούν σταδιακά έως το 2031, αλλά να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να μειωθεί από το 4,4% του ΑΕΠ το 2025, στο 3,8% το 2026 και περαιτέρω στο 3,1% το 2027, για να διαμορφωθεί στο 2,7% το 2031.

Η νέα πρόωρη αποπληρωμή και ο πήχης του 2033

Εάν δεν αλλάξει κάτι στην πορεία, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ετοιμάζει ήδη την επόμενη αποπληρωμή διακρατικών δανείων, η οποία ενδέχεται να αγγίξει τα 7 δισ. ευρώ, δηλαδή να είναι μεγαλύτερη από τα σχεδόν 5,3 δισ. ευρώ που αποπληρώθηκαν πέρυσι, προκειμένου να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το προφίλ του δημοσίου χρέους, το οποίο βαίνει μειούμενο ως ποσοστό του ελληνικού ΑΕΠ. Μάλιστα, δεν αποκλείεται η συγκεκριμένη κίνηση να γίνει πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο (τέλος της χρονιάς), κάτι που θα εξοικονομήσει περί τα 90-100 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα στοχεύει στην πρόωρη αποπληρωμή, έως το 2031, των 31,6 δισ. ευρώ που υπολείπονται από το πρώτο μνημόνιο, ποσό που, υπό κανονικές συνθήκες, θα αποπληρωνόταν με τριμηνιαίες δόσεις, από το 2029 έως το 2041.

Μετά από αυτό το φετινό ορόσημο, θα είναι η πτώση κάτω από το 100% του ελληνικού ΑΕΠ, κάτι το οποίο τοποθετείται πλέον στο 2033 με 2034. Άλλωστε, η ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους είναι θετική, ακόμη και στην περίπτωση που η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κινηθεί στη περιοχή του 0,4%-0,8%, σύμφωνα με το πιο ακραίο σενάριο.