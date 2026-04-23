Της επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας, μετά την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών και πρώην υπουργών της ΝΔ για τον OΠΕΚΕΠΕ, υπεραμύνθηκε, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, ενώ υπερασπίστηκε με θέρμη το έργο του ελληνικού κλιμακίου στη χώρα μας.

Η Λάουρα Κοβέσι δήλωσε ότι συμφωνεί με τη νομοθετική πρωτοβουλία, την οποία της ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, για επιτάχυνση των διαδικασιών σχετικά με τους 13, ενώ ξεκαθάρισε, απαντώντας σε πολιτικές επικρίσεις που διατυπώνονται, ότι «δε σχολιάζει δηλώσεις πολιτικών».

Σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση των ερευνών για τους 13, δήλωσε πως και η ίδια θα προσπαθήσει, με δική της πρόταση, να συμβάλει, ενώ πρόσθεσε, απαντώντας στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου Παύλου Τσίμα, που συντόνισε τη συζήτηση, ότι τα αιτήματα για άρση ασυλίας έγιναν, προκειμένου να ερευνηθεί ποιοι πολιτικοί είναι ένοχοι και ποιοι όχι.

Προς τούτο, ξεκαθάρισε ότι ο θεσμός της ασυλίας που προστατεύει τους πολιτικούς ήταν απαραίτητο να αρθεί, για να δώσουν εξηγήσεις οι ελεγχόμενοι πολιτικοί, για τους οποίους τόνισε πως «δε σημαίνει ότι είναι ένοχοι».

Σε κάθε περίπτωση τόνισε ότι οι έλληνες ευρωπαίοι εισαγγελείς έκαναν άριστα τη δουλειά τους, με τη βοήθεια των ελληνικών αρχών (αστυνομίας κ.α.), για να επισημάνει πως η γρήγορη εκκαθάριση για τους 13 εξαρτάται και από τη φυσική αντοχή όσων μετέχουν στις έρευνες, επισημαίνοντας ότι «χρειάζονται και λίγο ύπνο».

Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του πρωθυπουργού στη Βουλή που ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών η κυρία Κοβέσι την χαρακτήρισε «σωστή» ενώ σε άλλες ερωτήσεις για την διαφθορά στην Ελλάδα σημείωσε πως «δεν υπάρχουν διεφθαρμένες και καθαρές χώρες, αλλά αν έχουμε σκουπίδια στο σπίτι μας δεν μας κάνει καλό να τα βάζουμε κάτω από το χαλί».

Η επιστολή του αγρότη

Σε ότι αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ η Λάουρα Κοβέσι για να δωσει το στίγμα του μεγέθους της παρανομίας και πόσο αυτή η ιστορία αφορά τους πολίτες αναφέρθηκε σε επιστολή που έστειλε της έστειλε ένας αγρότης ο οποίος της ανέφερε ότι έχει ένα αγρόκτημα, το έστειλε και φωτογραφία, αλλά δεν είχε γνωστό πολιτικό να πάρει επιδότηση. Της έστειλε μάλιστα και φωτογραφία του παιδιού του. Η κυρία Κοβέσι αποκάλυψε ότι δέχεται πολλές τέτοιες επιστολές και δήλωσε ότι δεν έχει τη γνώμη ότι ο ελληνικός λαός θέλει τη διαφθορά.

Σε ο,τι αφορά τις συνεχιζόμενες έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι σε συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εσωτερικών έλαβε τη διαβεβαίωση για ενίσχυση του κλιμακίου των αστυνομικών που μετέχουν στις έρευνες καθώς τόνισε ότι οι απαγνητοφωνήσεις χιλιάδων σελίδων δεν είναι εύκολη, ενώ δεν απάντησε σε ερώτησεις για το αν υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που βρίσκονται σε έρευνα από το ελληνικό κλιμάκιο.

Ανανέωση για τους εισαγγελείς

Σε ότι αφορά την ανανέωση η μη της θητείας των τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο η Λάουρα Κοβέσι υπήρξε ξεκάθαρη.Τόνισε ότι η θητεία τους έχει ανανεωθεί από την ίδια, όπως και για πολλούς άλλους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης δήλωσε ότι σέβεται την ελληνική νομοθεσία και γνωρίζει ότι για την ανανέωση της θητείας των εν λόγω εισαγγελικών λειτουργών θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου (αναφέρθηκε και σε σχετική συζήτηση που είχε με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη) σημειώνοντας όμως με νόημα ότι ο Αρειος Πάγος δεν θα αντιταχθεί στη ανανέωσή τους για τι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και κανένας δεν έχει συμφέρον αυτή η δουλειά να σταματήσει. Ωστόσο ερωτηθείσα αν ο Αρειος Πάγος πει όχι στην ανανέωση η κυρία Κοβέσι δήλωσε με έμφαση ότι η υπόθεση θα φθάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Πάντως η κυρία Κοβέσι δήλωσε με έμφαση αναφερόμενη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «είμαστε εισαγγελείς, κάνουμε τη δουλειά μας, δεν κυνηγάμε πολιτικούς. Κυνηγάμε τη διαφθορά».